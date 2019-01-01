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بالأرقام| صلاح أفضل لاعبي ليفربول في مباراة برشلونة.. وميسي يغرد وحيدًا

11:33 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: إسلام حجازي
بالأرقام| صلاح أفضل لاعبي ليفربول في مباراة برشلونة.. وميسي يغرد وحيدًا

محمد صلاح وليونيل ميسي

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حقق برشلونة فوزًا قاسيًا بثلاثية نظيفة على حساب ليفربول، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تألق كبير لمحمد صلاح ولكن الحظ لم يحالفه من أجل تسجيل أهدافًا خلال اللقاء، على الرغم من إتاحة العديد من الفرص التهديفية، ولكن القائم حرمه في كرة من التسجيل.

وحسب موقع هو سكورد العالمي الخاص بإحصائيات اللاعبين، فإن محمد صلاح أفضل لاعبي ليفربول خلال المباراة، حيث حصل في تقييمه 7.7.

وسدد محمد صلاح 4 كرات من بينها 1 في العارضة و1 على المرمى و2 تم اعتراضهم من قبل الدفاع.

ومرر محمد صلاح 34 تمريرة من بينها 32 صحيحة، بالإضافة إلى صناعة فرصة للفريق.

وراوغ محمد صلاح في المباراة 8 مراوغات من بينها 7 بشكل دقيق، فضلًا عن الفوز بصراع هوائي مع مدافعي برشلونة من أصل اثنين.

وعلى الجانب الآخر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يغرد منفردًا في مباراة اليوم حيث حصل على تقييم 10.

وأحرز ميسي هدفين في مباراة اليوم وسدد 4 تسديدات من بينها 2 على المرمى ومرر 37 تمريرة جميعها صحيح.

وراوغ ميسي خصمه 13 مرة من بينها 9 بشكل صحيح.

 

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