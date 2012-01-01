7 أيام تهدد أحلام ليفربول بالتتويج وانهيار موسمه بالكامل

يعيش جمهور ليفربول على حلم تحقيق لقب في الموسم الجاري، بعد غياب 7 أعوام عن منصات التتويج، حيث كان أخر لقب لفريق الريدز في عام 2012 حيث فاز الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية.

ويتمنى ليفربول تحقيق لقب بالموسم الجاري، حيث ينافس الفريق على لقب الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني برصيد 91 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ92 نقطة، كما يلعب الريدز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر ليفربول أول أمس الأربعاء الأول من شهر مايو، وقد تنتهي أحلام ليفربول في التتويج بأي لقب مساء الثلاثاء المقبل الموافق السابع من نفس الشهر.

السيتي أقرب لتحقيق الدوري الإنجليزي

تتبقى جولتان فقط على نهاية الدوري الإنجليزي، ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز فقط في المواجهتين وهو الأمر الكفيل بحسم لقب "بريميرليج"، بينما ينتظر ليفربول هدية من منافسي السيتي في الجولتين المتبقيتين مع تحقيقه الانتصار بأخر مباراتين.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل مساء السبت في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ثم يستضيف وولفرهامبتون في الرابعة عصر الأحد الموافق 12 مايو.

ويستضيف مانشستر سيتي، فريق ليستر سيتي مساء الاثنين المقبل في ملعب الاتحاد، ثم يحل ضيفا على برايتون بالجولة الأخيرة وتنطلق في الرابعة عصر الأحد 12 مايو.

وحال خسارة ليفربول أمام نيوكاسل الصعب على أرضه ووسط جماهيره، قد يُتوج السيتي حال فوزه على ليستر مساء الاثنين.

برشلونة وضع قدما في نهائي دوري الأبطال

وعلى الصعيد الأوروبي، خسر ليفربول مواجهة الذهاب أمام برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، سجلها الأوروجوياني لويس سواريز، وهدفين للأرجنتيني ليونيل ميسي (طالع التفاصيل).

وأصبح لزاما على ليفربول تحقيق الفوز بأربع أهداف نظيفة حتى يتمكن من عبور عقبة الفريق الكتالوني، والتأهل إلى النهائي، وهو أمر في غاية الصعوبة.