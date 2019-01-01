بالفيديو| الزمالك يكسر شوكة النجم.. ويطيح به من الكونفدرالية في عقر داره

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في خطف تأشيرة التأهل لنهائي الكونفدرالية، بعد تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبذلك كسر الفريق الأبيض شوكة الفريق التونسي، الذي كان يتفوق على الزمالك خلال المواجهات الأفريقية.

وواجه الزمالك نظيره النجم في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي عام 99 وخسر الفريق الأبيض في تونس بهدفين دون رد، وانتصر في القاهرة بثلاثية مقابل هدف وهي النتيجة، التي صعدت بالنجم إلى النهائي.

في عام 2015، التقى الزمالك مع النجم في نصف نهائي الكونفدرالية وفاز الفريق التونسي بمباراة الذهاب بسوسة بخمسة أهداف مقابل هدف، وكان الفريق الأبيض على بعد هدف واحد من تحقيق عودة تاريخية في الإياب بالقاهرة، إلا أن اللقاء انتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة وودع أبناء ميت عقبة البطولة.

وفي 2019، كسر الزمالك نحسه أمام الفريق التونسي، وتأهل على حسابه لنهائي الكونفدرالية، بعد التفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.