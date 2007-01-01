توتنهام يتطلع لتكرار سيناريو 81 أمام أياكس لصناعة التاريخ بدوري الأبطال

يشهد ملعب يوهان كرويف آرينا فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بين فريقي أياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويتسلح الفريق المضيف بالفوز ذهابا بهدف دون رد سجله دوني فان دي بيك، ليقرب فريقه من الوصول لنهائي المسابقة الذي يقام في الأول من يونيه على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويقود مباراة الليلة الحكم الألماني فليكس بريش، حكما للساحة ويعاون مواطناه مارك بروش، ستيفان لوب كمساعدين، وسيكون دينيز أيتيكين حكما رابعا، فيما يتولى باستيان دانكرت مهمة حكم تقنية الفيديو وسيعاونه ماركو فريتز.

ويتطلع توتنهام للفوز بفارق هدف، باستثناء نتيجة هدف دون رد التي تقوده لوقت إضافي، من أجل الوصول لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، حيث سيقام النهائي في إسبانيا على ملعب "واندا مترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.

ويسعى توتنهام لتكرار ما حققه جيل 1981، عندما واجه السبيرز نظيره أياكس في الدور الأول لكأس الكؤوس الأوروبية، وفاز توتنهام في إنجلترا بنتيجة 3-0، وكرر فوزه في هولندا بنتيجة 3-1.

ويطمح السبيرز في الظهور بوجه جيل 1981 وتكرارها من أجل صناعة التاريخ والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المباراة إلى الحكم الألماني فيليكس بريش، الذي يعد حكمًا دوليًا، منذ عام 2007، وأدار نهائي دوري الأبطال عام 2017 والذي فاز به ريال مدريد على حساب يوفنتوس الإيطالي.