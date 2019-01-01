فرص ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي بعد انتصار مانشستر سيتي على ليستر

بات مانشستر سيتي على بعد خطوة وحيدة فقط من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، وذلك عقب انتصاره الصعب والثمين على نظيره ليستر سيتي بهدف نظيف، بالجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من البطولة الإنجليزية الكبيرة.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 95 نقطة، في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة أمام الوصيف ليفربول، والذي تراجع إلى المركز الثاني، وفي جعبته 94 نقطة.

وفيما يلي فرص تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي، رغم انتصار مانشستر سيتي الثمين اليوم على ليستر سيتي:

خسارة فريق مانشستر سيتي أمام برايتون

خسارة فريق مانشستر سيتي أمام برايتون، بالجولة الـ 38 والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، مع انتصار ليفربول على وولفرهامبتون بنفس الجولة أيضًا، فإن ذلك يعني تتويج الريدز بالبريميرليج، ففي هذه الحالة سوف يتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 95 نقطة في الوصافة، فيما سيرتفع حينها رصيد ليفربول إلى 97 نقطة في الصدارة.

تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون

- كما أن تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون بأي نتيجة بالجولة الأخيرة، مع انتصار ليفربول على وولفرهامبتون بنفس الجولة، فإن هذا الأمر من شأنه أن يمنح الريدز لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فوقتها سيرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 96 نقطة في الوصافة، فيما سيرتفع رصيد ليفربول إلى 97 نقطة في صدارة البطولة الإنجليزية الكبيرة، ومتوجًا باللقب في النهاية.