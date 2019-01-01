3 حلول أمام كلوب لتعويض غياب صلاح أمام برشلونة

يواجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول أزمة كبيرة قبل مباراة فريقه المرتقبة، مساء الثلاثاء أمام برشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد، وذلك بعد تأكد غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم وأيقونة ليفربول الأوحد، وذلك بعد الإصابة القوية التي قد تعرض لها أمام نيوكاسل، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك المدرب الألماني بعض الحلول هي الأقرب تطبيقها أمام برشلونة من أجل تعويض غياب الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا أمام برشلونة، وهي كالتالي:

- قد يقرر المدرب الألماني الدفع بالجناح الدولي البلجيكي الخطير شيردان شاكيري بمركز الجناح الأيمن على حساب صلاح، لاسيما وأن اللاعب السويسري هو البديل الدائم للدولي المصري في هذا المركز حال غيابه في أي وقت وخلال بعض المباريات التي خاضها الريدز هذا الموسم والتي حل فيها شاكيري بديلًا للنجم المصري في هذا المركز.

- ثاني الحلول التي من الممكن أن يقوم بها المدرب الألماني هو الدفع بـ ماني في مركز الجناح الأيمن محل الدولي المصري محمد صلاح، علي أن يحل شاكيري محل السنغالي ساديو ماني في مركز الجناح الأيسر.

- وثالث الحلول أمام المدرب الألماني هو أنه قد يقرر الاستعانة بماني في مركز الجناح الأيمن محل صلاح، على أن يدفع بالدولي الإنجليزي آدم لالانا في مركز الجناح الأيسر على حساب ماني.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد انتصر على ليفربول بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي ُأقيم على ملعب كامب نو الإسبوع الماضي.