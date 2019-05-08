قبل الصدام مع حسام حسن.. الأهلي يخشى لدغات أولاده بالدوري

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة خلال المباراة التي تجمعهما في العاشرة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاستكمال سلسلة انتصاراته بمسابقة الدوري للحفاظ على تواجده بالصدارة.

ويصطدم المارد الأحمر خلال مواجهة سموحة بالتوأم حسام وإبراهيم حسن، نجومه السابقين ويخشى الفريق الأحمر من لدغات أولاده خاصة وأنه ذاق مرارة تلك اللدغات هذا الموسم.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات أمام إنبي والإسماعيلي وسموحة والمقاولون والزمالك، مما يعني أنه سيصطدم بلاعبه السابق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون وحسام حسن المدير الفني لسموحة.

ويستعرض"الوطن سبورت" محطات سقوط الفريق الأحمر أمام نجومه السابقين.

عماد النحاس

قاد عماد النحاس نجم الأهلي السابق فريقه المقاولون العرب، للفوز على الأهلي بهدف دون رد، بمباراة الدور الأول.

حسام حسن

قاد حسام حسن نجم الأهلي السابق وقت توليه القيادة الفنية لبيراميدز، الفريق للفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، بمباراة الدور الأول للدوري.

علاء عبد العال

قاد علاء عبد العال لاعب الأهلي السابق فريقه الداخلية للتعادل مع الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدفين، ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة الدوري هذا الموسم.