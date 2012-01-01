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على رأسهم محمد صلاح .. 4 لاعبين يتنافسون على الحذاء الذهبي

03:29 م | السبت 11 مايو 2019
كتب: عثمان إبراهيم
على رأسهم محمد صلاح .. 4 لاعبين يتنافسون على الحذاء الذهبي

على رأسهم محمد صلاح .. 4 لاعبين يتنافسون على الحذاء الذهبي

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تختتم غدا منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام عشر مواجهات في الجولة 38 والأخيرة من الـ"بريميرليج"، ولن يشهد الغد حسم بطل الموسم فقط، لكن سيتم حسم صراع هداف الدوري.

ويشهد لقب الدوري الإنجليزي صراعا شرسا بين مانشستر سيتي وليفربول، حيث يتصدر السيتي الترتيب بـ95 نقطة، مقابل 94 يملكها فريق الريدز (طالع التفاصيل).

محمد صلاح الأقرب لحسم صراع الهداف

ولا يقل صراع الحذاء الذهبي - الذي يناله هداف الدوري الإنجليزي- قوة عن صراع بطل الدوري، حيث يتنافس 4 لاعبين على لقب الهداف، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح.

ويتصدر المصري محمد صلاح جناح ليفربول وهدّاف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، سباق العدافين بالموسم الجاري، برصيد 22 هدفا، ولكنه يواجه مطاردة شديدة من ثلاثة منافسين له.

ويجيء في المركز الثاني، خلف "صلاح" 3 لاعبين يملك كل منهم عشرين هدفا، وهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والسنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويأتي بعد هذا الرباعي، الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ18 هدفا، ثم مواطناه هاري كين مهاجم توتنهام ورحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي حيث يملك كل منهما 17 هدفا.

وينتظر ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، مواجهة ضد ولفرهامبتون في ملعب أنفيلد معقل الريدز، بينما يحل مانشستر سيتي بقيادة مهاجمه سيرجيو أجويرو ضيفا على برايتون، بينما يستضيف بيرنلي فريق أرسنال الذي يقود هجومه بيير إيمريك أوباميانج.

 

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