الدورى الإنجليزى يبحث عن بطل الموسم لفض الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتى

نقلًا عن العدد الورقي

يسدل، اليوم الأحد، الستار على بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» لموسم 2018-2019، بإقامة الجولة الـ38 والأخيرة من البطولة، حيث تنطلق 10 مواجهات كلها فى غاية الإثارة والندية لتحديد البطل وباقى المراكز، وتبدأ فى توقيت واحد هو الرابعة عصراً.

ويأتى على رأس هذه المباريات، صدام ليفربول مع وولفرهامبتون، ومانشستر سيتى ضد برايتون لتحديد بطل البريميرليج فى هذه النسخة، ويستضيف نادى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون، على ملعب «آنفيلد»، معقل الريدز، فى لقاء يدخله رفاق الفرعون المصرى بشعار لا بديل عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، من أجل التمسك بأمل التتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، كما يدخل الريدز المواجهة بمعنويات عالية بعد مصالحة جماهيره عقب التأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا بعد الفوز الكبير والمثير على حساب برشلونة الإسبانى فى إياب نصف نهائى «الشامبيونزليج» بنتيجة (4-0)، ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 94 نقطة، وبفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتى صاحب المركز الأول.

ويدخل وولفرهامبتون المباراة بعد تحقيقه الفوز فى الجولة الماضية على حساب فريق فولهام، بهدف دون رد، ويحتل الفريق حالياً المركز السابع برصيد 57 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، ولعب وولفرهامبتون 37 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباريات، وتعادل فى 9، وخسر 12 مواجهة قبل هذه المواجهة، كما أن الفريق يطمح فى تعويض خسارته أمام الريدز فى مواجهة الدور الأول بنتيجة (0-2).

ويعول ليفربول على لاعبه المصرى محمد صلاح، الذى يعود لقيادة هجوم الفريق فى هذه المباراة بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد برشلونة إثر إصابته فى مواجهة نيوكاسل بالجولة الـ37 للدورى الإنجليزى، كما يأمل «صلاح» فى مواصلة توهجه فى المباريات الأخيرة والاستمرار فى هز شباك المنافسين، كما يتطلع الفرعون المصرى لتسجيل ثانى أهدافه فى مرمى وولفرهامبتون بعدما استطاع الوصول لمرمى الفريق فى لقاء الدور الأول الذى انتهى بنتيجة (2-0) للريدز.

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ويتطلع «مو» لرد اعتبار فريقه من وولفرهامبتون، الذى أطاح به من الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى هذا الموسم عقب الفوز عليه 2-1، ويسعى «مو» للتتويج بلقب هداف البريميرليج للموسم الثانى على التوالى، خاصة أنه يمتلك 22 هدفاً متفوقاً بفارق هدفين عن الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، والسنغالى ساديو مانى زميله فى الفريق، والجابونى بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال.

فى مباراة أخرى على اللقب، يحل مانشستر سيتى فى ضيافة برايتون، على ملعب «فالمر» معقل برايتون، وتدخل كتيبة بيب جوارديولا اللقاء طامحة فى حصد اللقب والحفاظ عليه للموسم الثانى على التوالى، ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز دون النظر لنتيجة ليفربول للتتويج رسمياً باللقب، ويسعى السيتيزين لحسم اللقاء منذ البداية خاصة أنه عانى كثيراً حتى حقق انتصاراً بشق الأنفس فى المباراة الماضية على ضيفه ليستر سيتى، ليتصدر الترتيب برصيد 95 نقطة بعدما خاض 37 مباراة، حقق الفوز فى 31 مباراة، وتعادل فى مباراتين وتلقى أربع هزائم، فى حين أن برايتون ليس لديه أى طموحات فى هذه المواجهة سوى حصد أول فوز فى تاريخه على حساب السيتى، كما أن الفريق ضمن البقاء فى البريميرليج الموسم المقبل 2019-2020، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 36 نقطة.

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وينتظر ليفربول هدية ثمينة من برايتون بتحقيق الفوز على سيتى فى هذه الجولة أو الحصول على نقطة التعادل، وما يعزز من حظوظ الريدز فى حصد اللقب أن كريس هيوتون، المدير الفنى لبرايتون كان آخر من حقق الفوز على السيتى فى الجولة الأخيرة بالبطولة، حينما كان يقود نوريتش سيتى فى 2013 ووقتها تغلب على السيتى بنتيجة 3-2، فى مباراة أقيمت بملعب «الاتحاد» معقل السيتزين.

ويلتقى تشيلسى، الذى ضمن الوجود ضمن رباعى المقدمة، نظيره ليستر سيتى، على ملعب «ووكرز»، معقل الثعالب، ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره كارديف سيتى، ويلعب توتنهام مع إيفرتون على ملعب «توتنهام ستاديوم»، ويحل أرسنال، المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد الننى، ضيفاً على بيرنلى، ويلعب واتفورد مع وست هام، كريستال بالاس مع بورنموث، فولهام ونيوكاسل يونايتد، وساوثهامبتون مع هيدرسفيلد تاون.

أرقام الدورى الإنجليزى قبل مباريات اليوم

أغلى لاعبى البطولة محمد صلاح 135 مليون جنيه إسترلينى

22 هدفاً أحرزها «صلاح»

33 هدفاً ساهم فيها «صلاح»

18 بطولة فاز بها ليفربول

5 بطولات فاز بها مانشستر سيتى

قيمة البطولة فى النسخة الحالية 7.66 مليار جنيه إسترلينى

أكثر اللاعبين صناعة للأهداف 15 هدفاً لإيدين هازارد

أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف 91 هدفاً لمانشستر سيتى

أقل الفرق تسجيلاً للأهداف 21 هدفاً لهيدرسفيلد تاون

أقوى خط دفاع ليفربول ومانشستر سيتى 22 هدفاً فى مرماهم

أضعف خط دفاع فولهام 77 هدفاً فى مرماه