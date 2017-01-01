هل يكسر صلاح نحس النهائيات أمام توتنهام؟

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة فريق ليفربول في التأهل رفقة الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، ليواجه الريدز بذلك نظيره توتنهام في نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة، في الأول من يونيو المقبل.

ونجح فريق ليفربول في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تحقيق الفريق إعجاز كروي جديد لكرة القدم الإنجليزية بالانتصار على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من سقوطه إيابًا على ملعب كامب نو بثلاثية بيضاء، ليواجه الريدز بذلك توتنهام في نهائي دوري الأبطال.

ويسعى صاحب الـ 26 عامًا لكسر نحس النهائيات، الذي لازمه في نهائيات كبرى البطولات، وهي على النحو التالي:

نهائي دوري أبطال أوروبا 2018

ونجح الدولي المصري في قيادة ليفربول للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الماضي أمام ريال مدريد، قبل أن يخرج مصابًا في وقت باكر من الشوط الأول من هذا اللقاء، ويسقط فريقه في النهاية أمام العملاق الملكي الإسباني بنتيجة 3-1، وينجح الميرينجي في التتويج بتلك البطولة في النهاية على حساب الريدز، لذا يضع صلاح نصب عينيه قيادة فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا، الموسم الجاري على حساب توتنهام.

صلاح يعسكر مع ليفربول في إسبانيا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا

نهائي أمم أفريقيا 2017

وقاد الدولي المصري أيضًا منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون عام 2017، والتي أقيمت فعالياتها بالجابون، قبل أن يسقط الفراعنة في النهاية أمام الأسود بنتيجة 2-1.