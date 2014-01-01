5 محطات تحول لقب الدوري من الأهلي للزمالك

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في التغريد منفردا بصدارة الدوري بعد الوصول للنقطة رقم 73، عقب الفوز على إنبي بهدفين دون رد، أمس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واتسع الفارق بين الأهلي والزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، إلى سبع نقاط، نظرا لانشغال الفارس الأبيض بمباراتي نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لهما 19 و26 مايو الجاري.

ويستعرض "الوطن سبورت" المباريات الخمسة المتبقية للزمالك بمسابقة الدوري، والذي سيكون الفوز فيهم كفيلا بحصد الفريق الأبيض للقب الدوري وانتزاع الصدارة من غريمه التقليدي الأهلي.

الإسماعيلي

ينتظر الزمالك مواجهة مثيرة مع الإسماعيلي بالدور الثاني، بعد فوز الفريق الأبيض بلقاء الدور الأول بهدفين دون رد.

الجونة

يدخل الزمالك لقاء صعبا مع الجونة على ملعب الأخير، بعد أن فاز الفارس الأبيض بلقاء الدور الأول بملعب بتروسبورت بثلاثية نظيفة.

حرس الحدود

حرس الحدود عثرة جديدة في طريق الزمالك للفوز بلقب الدوري، في ظل تأزم موقف الفريق العسكري بجدول ترتيب المسابقة ومنافسته للهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وكان أصحاب الردء الأبيض قد نجحوا في حسم لقاء الدور الأول بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، لينتهي بهدفين مقابل واحد.

الإنتاج الحربي

تبقى للزمالك مباراة الإنتاج الحربي الحائرة التي تم تأجيلها مرتين من قبل بسبب انشغال الفريق الأبيض بمشواره ببطولة الكونفدرالية، ونجح الفريق الأبيض بالفوز بمباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الأهلي

سيكون مسك ختام مسابقة الدوري الممتاز بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي ربما ستكون حاسمة في تحديد بطل المسابقة هذا الموسم، بعد انتهاء مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي.

فوز الزمالك في المباريات الخمسة المتبقية يجعل رصيده يصل للنقطة رقم 81 ويمنحه لقب الدوري الغائب عن خزينة القلعة البيضاء منذ موسم 2014-2015، دون النظر لنتائج الأهلي حتى لو تمكن من الفوز في مباراتي الإسماعيلي والمقاولون.

وانحصرت المنافسة للفوز بالدوري بين الأهلي والزمالك بعد خروج بيراميدز من السباق عقب وصول الفريق الأحمر للنقطة رقم ،73 وهو الرصيد الذي لن يصل له بيراميدز الذي يتبقى له مباراتين فقط أمام النجوم وحرس الحدود، وحتى حال الفوز فيهما، فسيحقق 72 نقطة كأعلى رصيد له.