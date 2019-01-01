ثورة في بيراميدز.. رحيل البدري ضمن 4 سيناريوهات لتركي آل الشيخ

حالة من الغضب سيطرت على تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية عقب انعدام فرص الفريق في المنافسة على الدوري المصري بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا.

وازدادت طموحات نادي بيراميدز في الدور الثاني من الدوري المصري بعد الصفقات القوية التي أبرمها النادي في موسم الانتقالات الشتوية الماضية بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الداهية رامون دياز، لينجح الفريق في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتي يعد أبرزها الفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مما جعله منافس قوي على لقب البطولة.

إلا أن لعنة الأهلي والزمالك حلت على نادي بيراميدز والذي لم يذق طعم الانتصارات منذ ذا الوقت، حيث تعثر في 3 مباريات على التوالي بالتعادل أمام كل من مصر المقاصة والمصري ووادي دجلة، لتتبخر أماله رسميا في التتويج بالدوري المصري.

ويتبقى لبيراميدز مواجهتين فقط على انتهاء الدوري هذا الموسم، ولكنه ضمن المركز الثالث حاليًا المؤهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولازال لديه فرصة لاقتناص المركز الثاني في حال تعثر الزمالك.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري المصري برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث بـ 66 نقطة أيضًا.

وسيطرت حالة من الغضب على تركي آل الشيخ مالك النادي بعد تبخر أمال الفريق في التتويج بالدوري المصري لينشر منشور عبر حسابه أمس قائلا:"يوجد العديد من الخيارات في المدربين والاعبين لبيراميدز استعداداً للموسم القادم... وايضاً هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله على فريق لا يقهر".

ويستعرض لكم "الوطن سبورت" أبرز التغييرات التي من الممكن أن تحل على فريق بيراميدز الموسم المقبل

1-إدارة النادي

منشور تركي آل الشيخ طال إدارة النادي والذي يترأسه حسام البدري ويديره تنفيذيا محمد جمال العاصي، مما يجعل مصيرهم في خطر من الاستمرار في النادي الموسم المقبل، في ظل رغبة تركي آل الشيخ في جلب العديد من الكوادر الخارجية للمنافسة على كل البطولات الموسم المقبل.

2-الإدارة الفنية

يبدوا أن مصير رامون دياز من الاستمرار على رأس القيادة الفنية لبيراميدز أصبح على المحك، بعد فشله في المنافسة على الدوري عقب تعثر الفريق في أخر 3 مواجهات، وهو ما جعل العديد من التقارير تشير إلى رغبة تركي في الاستعانة بالمدرب البرتغالي جورجي خيسوس أو المدرب الإسباني ليوناردو جارديم مدرب فريق موناكو الفرنسي.

3-لاعبين جدد

من المقرر أن يستغني نادي بيراميدز عن العديد من اللاعبين في موسم الانتقالات المقبل بعد فشلهم في إثبات ذاتهم هذا الموسم مثل الأكوادوري جون سيفونتي والبيروفي كريستيان بينافينتي والعديد منن اللاعبين المصريين مثل عبدالله بكري ومهند لاشين.

4-صفقات نارية

حدد تركي آل الشيخ مبلغ صفقات نادي بيراميدز الموسم المقبل بقيمة 800 مليون جنيه، وهو ما يعني رغبة مالك النادي في جلب العديد من الصفقات النارية الموسم المقبل للمنافسة على لقب الدوري، بعد الاكتفاء بالمنافسة على المركز الثاني والثالث هذا الموسم.