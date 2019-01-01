على رأسهم صلاح| 3 لاعبين على متن حافلة الراحلين عن ليفربول حال ضياع دوري الأبطال

ارتبط اسم عدد من لاعبي ليفربول، بالرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم الموسم الاستثنائي، الذي قدمه، بعد وقوفه على بعد خطوة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، الذي حصده بفارق نقطة وحيدة عن الريدز.

ليفربول مهدد بفقدان 3 لاعبين في الصيف

ولعل أبرز الأسماء، التي ارتبط اسمها بالرحيل، كان ديفوك أوريجي، الذي قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري الأبطال، على حساب برشلونة الإسباني، ورغم ذلك فإن تذكرة الخروج المحتمل من ليفربول ستكون إلى برشلونة أيضاً، حسب ما أشارت عدد من التقارير الصحفية.

وترى إدارة البلوجرانا، أن أوريجي سيكون من عوامل إنقاذ برشلونة للعام الجديد، وذلك بعد نهاية موسم ناجح محليًا فاشل أوروبيًا، إذ يأمل الكتالوني في تأمين بديل جيد للويس سواريز مهاجمه الأوروجواياني المخضرم، الذي اقترب من الرحيل بعد تقدمه في العمر.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة حدد البلجيكي أوريجي 24 عاماً بديلا لسواريز، رغم ترجيحات قوية بأن الفرنسي أنطوان جريزمان في طريقه إلى كامب نو، بعد إعلانه نهاية مشواره مع أتلتيكو مدريد.

وينتهي عقد أوريجي مع ليفربول الصيف المقبل، في حين يبدو أن إدارة الريدز دخلت في مفاوضات جدية لتجديد إقامته في ملعب أنفيلد، بعد تألقه في نهاية الموسم.

أما محمد صلاح، فدخل دائرة اهتمام ريال مدريد الإسبانى، الذي بدأ يتحرك تجاه ضم الدولى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد حسم صفقة إيدين هازارد لاعب تشيلسى فى خطوة لتكوين ثلاثي هجومي قوى رفقة الفرنسي كريم بنزيما، حسب ما زعمت تقارير صحفية فرنسية.

وكشفت شبكة "كانال بلوس" الفرنسية، عن تواصل ريال مدريد مع "صلاح" بشكل مباشر من أجل الوقوف على إمكانية ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل من عدمه، ونقلوا له تمسك إدارة النادى بالحصول على خدماته، ضمن خطة ترميم الفريق الذى عانى كثيراً على مستوى جميع الخطوط خلال الموسم الجارى.

ويعد ساديو ماني ثالث الراحيلن في ليفربول، في حال أخفق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، لدخوله أيضاً دائرة اهتمام ريال مدريد لضمه، كصفقة كبديلة حال فشل في حسم صفقة محمد صلاح.