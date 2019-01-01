محمد صلاح يثبت تفوقه في ختام الموسم .. هداف ليفربول محليا وأوروبيا

نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو منصة التتويج، وحقق الريدز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، وسجل "صلاح" الهدف الأول لفريقه في مرمى توتنهام بالمباراة النهائية.

وحسم ليفربول لقب دوري الأبطال، بعد الفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب واندا متروبوليتانو ليلة الأمس.

وتمكن محمد صلاح من إنهاء الموسم هدافا لفريق ليفربول على المستويين المحلي والأوروبي، ليؤكد قيمته الكبيرة بين لاعبي الريدز.

ولعب محمد صلاح بقميص ليفربول في 52 مباراة بموسم 18-19 بجميع المسابقات، وسجل خلال مشاركاته 27 هدفا وصنع 13 آخرين ليساهم في 40 هدفا كانت لها دور كبير في إنهاء الدوري بمركز الوصيف خلف مانشستر سيتي وحسم لقب دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يتفوق على هازارد بالدوري الإنجليزي

وحسم محمد صلاح لقب هدّاف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الثاني على التوالي، بعدما سجل 22 هدفا لينال جائزة الحذاء الذهبي مناصفة مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، ولم يكتفِ "صلاح" بالتسجيل فقط في الدوري الإنجليزي، بل صنع 11 هدفا آخر لزملائه، ليصبح مساهما بـ33 هدفا في البطولة المحلية.

ويعد محمد صلاح أكثر لاعب مساهمة في مجموع تسجيل وصناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي متفوقا على البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الذي ساهم في 31 هدفا سجل منها 16 وصنع 15 هدفا آخر.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، شارك محمد صلاح في 12 مواجهة سجل فيها خمسة أهداف، ليصبح هدّاف الفريق في البطولة التي حصل عليها في النهاية، وبل وصنع الجناح الدولي المصري هدفين آخرين خلال مشوار الريدز بالبطولة.

واعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على محمد صلاح خلال الموسم الجاري في ثلاثة مراكز، وهي الجناح الأيمن والمهاجم الصريح وبمشاركات قليلة في مركز اللاعب تحت رأس الحربة، ونجح "صلاح" عندما لعب في مركز المهاجم الصريح بالإضافة إلى مركزه الأصلي وهو الجناح الأيمن، وتمكن "صلاح" من تسجيل 13 هدفا وصناعة 7 آخرين في 35 مباراة لعبها بمركز الجناح الأيمن، وأحرز 14 هدفا وصنع 7 اهداف في 14 مباراة خاضها وهو يلعب كرأس حربة، وعندما لعب في مركز تحت المهاجم نجح في صناعة هدف وحيد دون أن يسجل في 3 مواجهات لعبها وهو في هذا المركز.