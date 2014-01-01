محمد صلاح يبحث عن لقب أوروبي جديد أمام فريقه السابق

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، على حساب نادي توتنهام بهدفين دون رد، وسجل محمد صلاح هدف الريدز الأول في تلك المباراة.

وبعد الفوز بلقب دوري الأبطال، أصبح محمد صلاح على موعد جديد ضد فريقه السابق تشيلسي، في كأس السوبر الأوروبي.

ويلتقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مع تشيلسي بطل اليوروبا ليج،على لقب السوبر الأوروبي، والتي تحدد موعدها يوم الرابع عشر من أغسطس المقبل على ملعب "فودافون أرينا" بتركيا معقل فريق بيشكتاش التركي.

وحسم البلوز لقب الدوري الأوروبي بعدما سحق أرسنال برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان في الملعب الأولمبي بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

محمد صلاح سجل 5 أهداف في مرمى تشيلسي

ولعب محمد صلاح بقميص تشيلسي بعدما انتقل إليه في يونيو 2014، قادما من صفوف بازل السويسري، ولكن لم يستمر مع البلوز طويلا، حيث انتقل إلى الدوري الإيطالي في يناير 2015 معارا إلى نادي فيورنتينا، قبل أن ينتقل إلى روما بشكل نهائي ثم انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وخاض محمد صلاح 9 مباريات ضد فريقه السابق تشيلسي، وحققت الفرق، التي لعب معها محمد صلاح، الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر فى 4 مباريات، ونجح "صلاح" في زيارة شباك البلوز بـ 5 أهداف.

ولعب صلاح بقميص بازل 4 مباريات ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 3 أهداف، ولعب 5 مباريات مع ليفربول ضد البلوز سجل فيهم هدفين.