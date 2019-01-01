محمد صلاح ضمن 4 مرشحين للتتويج بالكرة الذهبية.. وأمم أفريقيا تحسمها

دخل المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، دائرة المرشحين بقوة لحصد جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" 2019، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفرعون المصري خلال الموسم الجاري 2018-2019، توجه الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها بشأن أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية "بالون دور"، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، سيواجه صراعا على حصد جائزة العام الجاري من قبل ثلاثي ليفربول محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مضيفة أن ثلاثي الريدز بمثابة قنبلة بإمكانها حرمان ميسي من اللقب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن كل الترشيحات تصب في خانة ليونيل ميسي، بفضل موسمه القوي مع الفريق الكتالوني، غير أن الصحيفة ألمحت إلى أن المنافسات القارية المقبلة قد تغير المعطيات من بينها كوبا أمريكا وكأس أمم أفريقيا ونهائيات دوري الأمم الأوروبية وبطولات السوبر على المستويين المحلي والقاري.

وركزت الصحيفة على كون دوري أبطال أوروبا كان دائما حاسما في الفوز بالجائزة، وهو ما حققه ثلاثي ليفربول وفشل فيه ميسي، الذي فاز بلقب الدوري الإسباني فقط، وحصد جائزة الحذاء الذهبي لهدافي أوروبا بعدما سجل 36 هدفا، كما تواجد البرغوث في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا بعد مساعدة برشلونة في الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الهولندي فان دايك يبقى أبرز لاعبي ليفربول وبإمكانه زيادة حظوظه حال تتويج هولندا بدوري الأمم الأوروبية والتأهل ليورو 2020، في حين قدم صلاح موسما قويا وسجل 27 هدفا وتوج بلقب هداف البريميرليج ويملك فرصة زيادة رصيده في حصد الجائزة بحال قاد فريقه للتتويج بلقب أمم أفريقيا مع مصر، وهو ما سيحاول عمله زميله ساديو مانى مع السنغال، وقدم مانى موسما رائعا وكان أحد أبرز لاعبي ليفربول، إذ سجل 26 هدفا، وحصد الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج مناصفة مع صلاح.

مودريتش ورونالدو ومبابي خارج المنافسة على جائزة بالون دور للأفضل في العالم

وأضافت الصحيفة، أن الثلاثي الذي تنافس على الجائزة في العام الماضي، لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، فرصهم قليلة، إذ أن مودريتش الفائز بالجائزة في النسخة الماضية لم يتوج بأي لقب مع ريال مدريد هذا الموسم، بينما فاز رونالدو بلقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي مع يوفنتوس، ومبابي حصد لقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان.

وينافس ميسي على كوبا أمريكا مع الأرجنتين التي تنطلق 14 يونيه الجاري، في حين يخوض فان دايك نصف نهائي دوري أمم أوروبا رفقة هولندا، بينما صلاح وماني يبحثان عن لقب كأس الأمم 2019 التي تقام في مصر.