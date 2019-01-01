ريال مدريد يتصدر أفضل أندية أوروبا وبرشلونة الوصيف.. وليفربول خارج القائمة

رغم موسم فقير قدمه ريال مدريد، لم يتحصل فيه على أي جائزة أو يحقق إنجازاً واحداً، إلا أنه تصدر قائمة أفضل أندية أوروبا، للعام الخامس على التوالي، حسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ريال مدريد في قمة أوروبا

وحافظ ريال مدريد على مكانه في المركز الأول بقائمة الأندية الأفضل في أوروبا، متحصناً بالإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى المحلي أو القاري، والتي ختمها بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، ثلاث مواسم توالياً.

وحصد "اللوس بلانكوس" 146 ألف نقطة في تصنيف الأفضل في أوروبا، رغم وداعه دوري أبطال أوروبا من نصف نهائي البطولة، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وفي المركز الثاني جاء برشلونة الإسباني، بـ138 ألف نقطة، رغم اقتناصه للقب الدوري الإسباني "ليجا"، ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد ليفربول.

بينما جاء بايرن ميونيخ الألماني، ثالثاً في قائمة أفضل الأندية الأوروبية، التي وضعها الاتحاد الأوروبي، برصيد 128 ألف نقطة، بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، للمرة السابعة توالياً، وكأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع، بفارق ألف نقطة عن بطل الدوري الألماني، وتلاه يوفنتوس في المركز الخامس، بـ124 ألف نقطة، وخلفه مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الدوري الإنجليزي، في المركز السادس، برصيد 106 نقطة.

وفي المركز السابع، جاء إشبيلية الإسباني برصيد 104 ألف نقطة، خلفه باريس سان جيرمان محتلاً المركز الثامن برصيد 103 ألف نقطة، ثم آرسنال الإنجليزي برصيد 101 ألف نقطة، وبورتو صاحب الـ93 ألف نقطة.

ليفربول يغيب عن قائمة أفضل 10 أندية رغم التتويج

وفي مفارقة غريبة، غاب ليفربول عن قائمة أفضل 10 الفرق الأفضل في أوروبا، رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، البطولة الأعظم والأهم في أوروبا، ولكنه احتل المركز الثاني عشر برصيد 87 ألف نقطة.