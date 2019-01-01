باقي 4 مباريات.. ترتيب الدوري المصري بعد حسم صراع الهبوط والمربع الذهبي

اقترب الدوري المصري على النهاية، وتتبقى فقط 4 مباريات ليسدل الستار على موسم 2018-2019 الطويل بشكل استثنائي.

وحسب قرار اتحاد الكرة، فإن المباريات المتبقية لن يتم لعبها إلا بعد كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وعرفت معظم الأندية موقعها في ترتيب الدوري المصري، بل وتم حسم صراع الهبوط، وشكل المنافسة على المربع الذهبي.

35 نقطة لم تكن كافية للبقاء في الدوري

وتأكد هبوط أندية النجوم والداخلية وبتروجت إلى الدرجة الثانية، حيث يتذيل النجوم الترتيب بـ26 نقطة، بينما الداخلية في المركز السابع عشر ويملك 27 نقطة، واكتفى بتروجت بجمع 35 نقطة لم تكن كافية لاستمراره في دوري الأضواء والشهرة.

وعلى صعيد المربع الذهبي، حسم المصري المركز الرابع الذي كان ينافسه عليه فريق المقاولون العرب، وجمع الفريق البورسعيدي 52 نقطة ليتأكد من احتلال المركز الرابع، بغض النظر عن نتيجة مباراة المقاولون المتبقية له أمام الأهلي، ويملك ذئاب الجبل 48 نقطة.

من يحسم لقب الدوري؟؟

وبالنظر إلى المنافسة على اللقب، فلم يحسم الأمر بعد، فالأهلي يتصدر بـ74 نقطة وتتبقى له مواجهتان، ويليه بيراميدز الذي انهى مبارياته ويملك 70 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة، وتتبقى له 3 مباريات.

ويملك الأهلي عدة فرص لحسم اللقب، أولها الانتصار على المقاولون وتجنب الخسارة أمام الزمالك، أو أن يسقط منافسه الفارس الأبيض بالخسارة في واحدة من مباراتيه أمام الإسماعيلي أو الجونة، فيكون تعادل الأهلي مع ذئاب الجبل كفيلا بحسم الدوري للمارد الأحمر.

وبالرغم من نهاية مباريات بيراميدز إلا أنه ينتظرنهاية مواجهات الزمالك لتحديد مركزه فهل يحتل المركز الثاني أم يهبط للمركز الثالث؟؟

وحال فوز الأهلي على المقاولون، يملك الزمالك فرصة وحيدة لتحقيق اللقب، وهو الفوز بجميع مبارياته الثلاثة وأخرها سيكون أمام متصدر ترتيب جدول الدوري الحالي.

ترتيب الدوري المصري حاليا:

1- الأهلي** 74

2- بيراميدز 70

3- الزمالك*** 68

4- المصري 52

5- المقاولون* 48

6- مصر المقاصة 46

7- الإسماعيلي* 43

8- طلائع الجيش 41

9- إنبي 40

10- وادي دجلة 40

11- الاتحاد 39

12- حرس الحدود 38

13- الإنتاج الحربي 38

14- سموحة 38

15- الجونة* 37

16- بتروجت 35

17- الداخلية 27

18- النجوم 26

* = مؤجل له مباراة

** = مؤجل له مباراتين

*** = مؤجل له 3 مباريات