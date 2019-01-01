النشرة الأوروبية| جائزة جديدة لرونالدو.. جريزمان يقترب من برشلونة والريال يحسم صفقته

"النشرة الأوروبية"، تقرير رياضي صباحي يومي، يسلّط الضوء على أبرز الأحداث الخاصة بالدوريات الأوروبية الكبرى، سواء على مستوى المنافسة على البطولات ونتائج المباريات وأخر الأخبار المتعلقة بسوق انتقالات اللاعبين.

هدف رونالدو الأفضل في أمم أوروبا

حصد الهدف الثالث للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في شباك سويسرا، بنصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال المواجهة التي انتهت لمصلحة البرتغال بنتيجة 3-1، جائزة أفضل هدف في البطولة.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هدف البرتغال الثالث في شباك سويسرا، والذي سجله رونالدو كأفضل هدف في النسخة الأولى من البطولة، والتي حصدها المنتخب البرتغالي، عقب انتصاره على هولندا بهدف نظيف في النهائي.

فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن انضمام فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ليون لصفوف ريال مدريد، في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ديشامب، في المؤتمر الصحفي لمباراة أندروا، بتصفيات كأس الأمم الأوروبية: "لقد حقق ميندي تقدمًا هائلًا ولديه طموح وكثير من المهارة، وخلال عامين انتقل من اللعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي إلى التعاقد مع ريال مدريد".

ولعب ميندي مع ليون في الموسم الماضي 44 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف أيضا.

تقارير إسبانية: جريزمان في برشلونة خلال أيام

بات المهاجم الدولي الفرنسي، أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد على بعض خطوات قليلة فقط من الانتقال إلى برشلونة، خلال أيام قليلة فقط.

وأكدت صحيفة "لو باريسان" على أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ 28 عامًا قد اختار وجهته المقبلة بالفعل، وأنه لن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، كما يدعي البعض وأنه سوف ينضم رسميًا إلى برشلونة خلال شهر يوليو المقبل.

وكان جريزمان، قد أعلن انتهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الماضي، وأضافت صحيفة "لو باريسان" أن جريزمان استقر على الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

كريستيانو رونالدو يغري دي ليخت

استغل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب منتخب بلاده ضد المنتخب الهولندي في نهائي دوري أمم أوروبا، وحاول إقناع ماتياس دي ليخت مدافع البرتقالي بالانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب له.

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، عن أن رونالدو تحدث مع دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، وأخبره أنه يريد أن يكون معه في فريق يوفنتوس الموسم المقبل.