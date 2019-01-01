تصنيف فيفا| بلجيكا تحتفظ بالصدارة.. مصر تتراجع وتونس في القمة أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات لشهر يونيو، والذي شهد محافظة رباعي الصدارة على مكانته في التصنيف الشهري، حيث احتفظت بلجيكا بالقمة، من خلال حصد 9 نقاط، لتوسع الفارق مع فرنسا صاحبة المركز الثاني بعد فقدانها 16 نقطة، وظلت البرازيل ثالثاً، وخلفها إنجلترا في المركز الرابع.

البرتغال ضمن العشرة الأوائل في تصنيف فيفا

أما في المراكز التالية فحدثت بعض التغييرات، بعد أن قفزت البرتغال إلى المركز الخامس مكتسبة 24 نقطة، بعد التتويج باللقب الأول لدوري أمم أوروبا في نسختها الأولى، لتتراجع كرواتيا إلى المركز السادس، بينما وصل منتخب إسبانيا التقدم بعد قفزه مركزين، ليتواجد في المركز السابع مكتسباً 16 نقطة، فيما حافظت منتخبات أوروجواي، سويسرا والدنمارك على وجودها ضمن العشرة الأوائل.

وفي تصنيف فيفا، اقتربت ألمانيا من التواجد في قائمة العشرة الأوائل، بعد أن تقدمها مركزين، لتوجد في المركز الحادي عشر، بينما تقدم منتخب إيطاليا تقدمها ثلاثة مراكز، ليحتل بذلك المركز الرابع عشر، وفي المركز ذاته جاء منتخب هولندا، التي تقدمت أيضاً واكتسبت 15 نقطة، بفضل بلوغها نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال الذي حسم اللقب لصالحه.

وفي القارة الآسيوية، حافظت إيران على مكانها في المركز الأول، بعد التقدم مركزًا على الصعيد العالمي وأصبحت في المركز العشرين، وخلفها اليابان في المركز الثاني والثامن والعشرين عالمياً، وكوريا الجنوبية ثالثة "37 عالمياً" وأستراليا في المركز الرابع والـ43 عالمياً، وتقبع قطر في المركز الخامس والـ55 عالمياً.

أما في أفريقيا، احتفظت السنغال بمكانها في الصدارة بعد أن تقدمت مركزًا على الصعيد العالمي، وتلتها تونس في المركز الثاني والـ25 عالمياً، ونيجيريا في المركز الثالث والـ45 عالميًا، بينما تأتي المغرب رابعاً و47 عالمياً، ثم الكونغو الديموقراطية في الـ49 عالمياً.

وجاء المنتخب الوطني في المرتبة الـ58 عالميًا، ليتراجع مركزًا، حيث تواجد المنتخب المصري في المرتبة الـ57 الشهر الماضي.