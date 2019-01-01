أنانية وفضائح وخناقات.. الأزمات تحتل غرف ملابس العرب قبل أمم أفريقيا

ظاهرة غريبة طغت على معسكرات المنتخبات العربية الجزائر والمغرب وتونس، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أمم أفريقيا، والتي تستضفيها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، تنوعت بين الأزمات الشخصية أو اتهامات بالأنانية وأخرى وصلت للفضائح احتلت غرف الملابس ما بين اللاعبين والمدربين، أدت لاستبعاد نجوم لهم وزنهم من القوائم النهائية المقرر أن تخوض منافسات البطولة.

استبعاد اللاعب الجزائري هاريس بلقبلة

الضربة الأولى، كانت باستبعاد هاريس بلقبلة لاعب خط وسط منتخب الجزائر ونادي بريست الفرنسي، من المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تداول مقطع فيديو فاضح له من داخل معسكر المنتخب.

وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، قرار استبعاد اللاعب الذي يلعب في الدوري الفرنسي، بسبب خروجه عن الأداب العامة أثناء تواجده في معسكر المنتخب المقام حالياً في قطر.

وظهر بلقبلة في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل في الساعات الماضية، يظهر فيها وهو يقوم بفعل غير أخلاقي، حين كان زميله في المنتخب الحارس ألكسندر أوكدجة منشغلا بلعبة شهيرة على هاتفه المحمول.

وأبدى بلماضي استيائه الشديد من السلوك المخالف الذي اتبعه لاعب المنتخب، معتبراً إياه أساء إلى الخضر والجزائر بشكل عام، ولهذا قرر استبعاده على أن يشارك محمد بن خماسة لاعب فريق اتحاد العاصمة بديلاً له.

نجم المغرب يغادر معسكر المنتخب قبل أمم أفريقيا

الصدمة الثانية للمهتمين بمتابعة المنتخبات العربية، تخص المنتخب المغربي عبدالرازق حمدلله، لاعب النصر السعودي، والذي رفض الاستمرار في معسكر منتخب بلاده، بسبب شعوره بالعزلة داخل المعكسر.

وقال راديو مارس المغربي، بأن هناك مجهودات كبيرة من الاتحاد المغربي لكرة القدم، والجهاز الفني لأسود الأطلسي من أجل إيجاد حل وسط وإقناع عبد الرزاق حمد الله، من أجل العودة للمعسكر.

مفاجأة استبعاد علي معلول من قائمة تونس قبل أمم أفريقيا

شهدت قائمة المنتخب التونسي النهائية، المقرر أن تخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقبلة في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، مفاجأة من العيار الثقيل بعد استبعاد ظهير أيسر الأهلي علي معلول، ليكمل اللاعب سلسة المحترفين بالدوري المصري

واتضح أن أسباب استبعاد معلول، من المنتخب ليست فنية وإنما تعود لدخوله في صدام شديد مع الفرنسي آلان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في وديات نسور قرطاج الأخيرة.

وبذلك باتت الأزمات النفسية للنجوم وخناقاتهم مع المديريين الفنيين تتسبب في حرمان جماهير كرة القدم من مواهب كبيرة تأكد غيابهم عن العرس الأفريقي المرتقب.