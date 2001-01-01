بالفيديو| عودة اللون الممنوع الأبرز.. 6 مشاهد من افتتاحية كوبا أمريكا بين البرازيل وبوليفيا

إنتهت أولى الجولات من بطولة كوبا أمريكا بفوز المنتخب البرازيلي في المباراة الافتتاحية على بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مورومبي بمدينة ساو باولو.

ويستعرض لكم الوطن سبورت في السطور التالية 6 مشاهد خلال افتتاحية كوبا أمريكا بالبرازيل :

- أصبح كوتينهو أول لاعب يسجل هدفين في المباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا منذ كريستيان مونتيسينوس مع تشيلي ضد الإكوادور في 12 يوليو 2001.

- كوتينهو هو البرازيلي السابع الذي يفتتح التسجيل في بطولة كوبا أمريكا والأول مُنذ 60 سنة.

- فيليب كوتينهو (3 دقائق) هو أسرع لاعب برازيلي يسجل هدفين في كوبا امريكا منذ روبينهو ضد تشيلي (3 دقائق) في عام 2007.

- المنتخب البرازيلي يصل للفوز رقم 100 في تاريخ مشاركاته بكوبا أمريكا، لتصبح خلف أوروجواي 108 والأرجنتين 120 انتصارا.

- المنتخب البرازيلي يرفض إرتداء اللون الأبيض بسبب الإخفاق، ويعود لإرتديه مرة أخرى تكريمًا لجيل 1919 والفائز ببطولة أمريكا الجنوبية لأول مرة.

- إفتتاحية كوبا امريكا 2019 بين البرازيل وبوليفيا تسجل رقم قياسي في تاريخ الكرة البرازيليه في العائدات بـ 22مليون دولار.

ونجح المنتخب البرازيلي في الفوز على بوليفيا بثلاثية دون رد، سجلهما كوتينيو هدفين وإيفرتون هدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

البرازيل تعود وترتدي القميص الأبيض

بدأ المنتخب البرازيلي افتتاحية كوبا أمريكا على أرضه أمام منتخب بوليفيا وهو يرتدي القميص الأبيض في مباراة رسمية لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما.

ويختار كل منتخب ارتداء ثلاثة قمصان مختلفة لكن البرازيل تعمدت عدم اختيار اللون الأبيض في أي مباراة رسمية منذ عام 1957.

وفي الوقت الذي ربما يعتقد فيه البعض أن اللون غير مؤثر بشكل كبير فإن البرازيل تظن أن اللون الأبيض يعني الإخفاق.

وارتدت البرازيل اللون الأبيض عندما خسرت في المباراة الأخيرة في كأس العالم 1950 أمام أوروجواي وكذلك في نهائي بطولة أمريكا الجنوبية، المكافئة لكأس كوبا أمريكا، أمام باراجواي في 1953.

وتسبب ذلك في مطالبة المسؤولين بتصميم قميص جديد باللون الأصفر.

ومنذ ذلك الحين، وخلال ارتداء اللون الأصفر أو حتى اللون الأزرق البديل، أحرزت البرازيل كأس العالم خمس مرات وهو ما يزيد عن أي منتخب آخر.

وقال الاتحاد البرازيلي إنه قرر ارتداء اللون الأبيض مجددا تقديرا للمنتخب الوطني في 1919 والفائز ببطولة أمريكا الجنوبية لأول مرة.

وربما يعتقد البعض أن ارتداء هذا اللون يمثل مخاطرة لكن في الجانب الآخر يمكن للجماهير أن تتفاءل أنها استضافت كوبا أمريكا أربع مرات سابقة وأحرزت اللقب في المرات الأربع بغض النظر عن لون القميص.