بالفيديو| بعد رونالدينيو ونيمار.. البرازيل تقدم ساحر جديد في كوبا أمريكا

سقط منتخب البرازيل، في فخ التعادل أمام نظيره الفنزويلي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات، ببطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام على الأراضي البرازيلية، في الفترة من 15 يونيو الجاري، وحتى من شهر يوليو المقبل.

ورغم تعادل منتخب السيليساو اليوم، إلا أن المنتخب البرازيلي، على موعد مع تقديم ساحر جديد، من فصيلة الأسطورة البرازيلية السابقة رونالدينيو، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ظهر اللاعب ايفرتون سواريز، بشكل لافت خلال أول مباراتين لمنتخب السامبا، بمهاراته العالية، ومرواغاته التي تشبه طريقه "نيمار" قائد منتخب البرازيل الغائب عن البطولة بسبب الإصابة.

ايفرتون سواريز، صاحب الـ 23 عامًا، جناح فريق جريميو البرازيلي، في اللقاء الأول أمام بوليفيا، تمكن من تسجيل هدف بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في ثلاثية السامبا بمرمى فنزويلا.

كما قدم أداء لافت للنظر خلال المباراة بمراوغاته، وتمريراته الحاسمة لزملائه بالفريق.

وفي اللقاء الثاني، اليوم الأربعاء، أمام فنزويلا، كان على مقاعد بالبدلاء، وشارك في الدقيقة (72) بدلًا من ديفيد نيريس لاعب أياكس الهولندي، وصنع هدف لفيليب كوتينيو، بعد سلسلة مراوغات للاعبي فنزويلا من وسط الملعب، حتى دخوله لمنطقة الجزاء.

مانشستر يونايتد يُمهد لخطف ساحر راقصي السامبا

بعد أداءه الرائع خلال البطولة، ومع ناديه البرازيلي خلال الموسم الحالي، ربطت عدة تقارير صحفية، اسم "ايفرتون سواريز" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأشارت العديد من الصحف البريطانية، أن الشياطين الحمر، يمهدون للتعادقد مع نجم فريق جريميو خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

جدير بالذكر أن "سواريز" شارك هذا المسوم بقميص فريق جريميو البرازيلي، في 12 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع هدف أخر، في 1.016 دقيقة لعب، جعلته ضمن قائمة "تيتي" المدير الفني لمنتخب السامبا، لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019.