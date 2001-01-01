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من بينهما البرازيل.. أجيري في المباريات الافتتاحية "مبيرحمش"

04:37 ص | الجمعة 21 يونيو 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
من بينهما البرازيل.. أجيري في المباريات الافتتاحية "مبيرحمش"

أجيري

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ساعات تفصلنا عن بداية المباراة الافتتاحية من النسخة الـ32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام على الأراضي المصرية من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019. 

وتضع الجماهير المصرية آمالا كبيرة على المدير الفني المكسيكي للمنتخب المصري في الفوز بالبطولة هذا العام، بعدما خسرها المنتخب العام الماضي في المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر. 

ويمتلك المنتخب الوطني حظوظا كبيرة في الفوز بالبطولة هذا العام، حيث تقام البطولة على أرضه ووسط جماهيره، ويمتلك أيضا كوكبة من النجوم قادرين على صناعة الفارق، أبرزهم اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والذي نجح بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه هذا العام. 

وخاض المنتخب المصري تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري مباراتين وديتين استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام كل من تنزانيا وغينيا، نجح في الفوز فيهما بنتيجة هدف دون رد، وثلاثة أهداف مقابل هدف، بأداء أقلق الجماهير على المستوى الدفاعي. 

وبالرجوع إلى الأرقام والإحصائيات وجدنا أن المدير الفني المكسيكي يمتلك حظوظا كبيرا في الفوز بالمباريات الافتتاحية له مع كافة المنتخبات التي تولى قيادتها، حيث كانت بدايته مع المنتخبات عندما تولى قيادة منتخب المكسيك عام 2001، ونجح في الفوز  على منتخب البرازيل بهدف دون رد في المباراة الأولى له ببطولة كوبا أمريكا 2001، في وقت كان راقصي السامبا أحد أقوى المنتخبات في العالم. 

وبعد سلسلة من الانتقالات في عدد من الأندية عاد أجيري وتولى قيادة المكسكيك مرة أخرى عام 2009، ونجح أيضا في أول مباراة له في بطولة رسمية في الفوز بهدفين دون رد على منتخب نيكاراجوا. 

وعاد أجيري وتولى قيادة المنتخب الياباني عام 2014، ونجح كما هو معتاد طوال تاريخه مع المنتخبات في الفوز في أول مباراة له في بطولة رسمية في الفوز بأربعة أهداف دون رد على المنتخب الفلسطيني. 

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