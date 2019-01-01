قبل لقاء اليوم.. حكاية "ريمونتادا"مصرية على زيمبابوي بافتتاحية أمم أفريقيا

بعد ساعات قليلة من الآن، وسط أكثر من 70 ألف متفرج في ستاد القاهرة تنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بين المنتخب الوطني وزيمبابوي، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتقع مصر على رأس المجموعة الأولى من البطولة، والتي تضم كل من زيمبابوي، والكونغو الديموقراطية، وأوغندا.

ويأمل المنتخب المصري في تعويض الجماهير عن خسارته للقب النسخة الماضية في المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، خاصة أن الفريق يمتلك أسلحة قادرة على صناعة الفارق من بينهم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى أن البطولة تُقام على أرضه ووسط جماهيره.

وواجه المنتخب المصري نظيره زيمبابوي في 14 مواجهة من قبل، استطاع منتخب الفراعنة في الفوز في 8 مواجهات منهم، بينما نجح الفريق الزيمبابوي في الفوز في لقاءين فقط، وحسم التعادل 4 مواجهات بين المنتخبين.

وتعتبر مواجهة مصر لزيمبابوي مساء اليوم هي المواجهة الثانية التي تجمع بين المنتخبين في افتتاحية مبارياتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتستعرض "الوطن سبورت" قصة المواجهة الأولى بين الفريقين في افتتاحية "كان 2004".

مواجهة الفريق الأولى في افتتاحية مباراتهما في كأس الأمم الأفريقية، كان عام 2004، في البطولة التي أُقيمت في دولة تونس، والتي وقع فيها المنتخب المصري ضمن صفوف المجموعة الثالثة، والتي ضمن كل من زيمبابوي والكاميرون والجزائر.

كان محسن صالح هو المدير الفني للمنتخب المصري في ذلك الحين، ونجح الفريق تحت قيادته في الفوز بالمباراة الافتتاحية، بعدما قام بقلب الطاولة على نظيره الزيمبابوي، فبعد أن كان متقدما الأخير بهدف في الدقيقة 46، نجح منتخبنا الوطني في العودة في النتيجة عن طريق اللاعب تامر عبد الحميد في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

ولم يمر أكثر من 5 دقائق ونجح المنتخب في إدراك هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد بركات في الدقيقة 63، بعد عرضية مميزة استقبلها اللاعب برأسه لتسكن الشباك، وتحقق مصر أول فوز لها بالبطولة.