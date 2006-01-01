فرانس برس: مصر تراهن على محمد صلاح والجمهور للفوز بأمم أفريقيا

تنطلق، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، منافسات مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 في كرة القدم، برهانٍ مصري على محمد صلاح والمشجعين لمحاولة التتويج بلقب ثامن وتعزيز الرقم القياسي للفراعنة، وفق الوكالة الفرنسية للأنباء "فرانس برس".

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم، إن البطولة الأكبر في تاريخ القارة تنطلق بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وسط تحديات تنظيمية وأمنية بعدما اختيرت مصر لاستضافتها للمرة الخامسة في يناير الماضي، بعدما كان مقررا أن تقام في الكاميرون، إلى أن قرر الاتحاد الإفريقي "كاف" سحب التنظيم منها على خلفية عدم إنجاز أعمال البنى التحتية ومخاوف من الوضع الأمني.

وتابعت، أنه عند الساعة العاشرة مساء، يبدأ منتخب الفراعنة سعيه إلى لقب ثامن في البطولة وأول منذ 2010، آملا في استعادة تجربة استضافته الأخيرة عام 2006، حينما توج بلقب أول ضمن ثلاثية شملت لقب 2008 في غانا و2010 في أنجولا، ويعول المنتخب الذي توج باللقب ثلاث مرات في البطولات الأربع التي استضافها على أرضه، هذا العام بشكل أساسي على النجم محمد صلاح، أحد أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة المصرية، واللاعب المتوج مطلع الشهر الحالي بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

مصر مرشح قوي لحصد اللقب

ويدخل المنتخب المصري كالمرشح الأبرز لتصدر مجموعته الأولى التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا، والذهاب بعيدا في النسخة الثانية والثلاثين من البطولة.

ويعول المشجعون المصريون على صلاح وزملائه في المنتخب، لتعويض خيبة المونديال الأخير في روسيا، حينما شارك المنتخب في النهائيات للمرة الأولى منذ 28 عاما، لكنه تأثر سلبا بالإصابة التي تعرض لها صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وحدت من مشاركته وأدائه، ليودع من الدور الأول بثلاث هزائم.

جاهزية ذهنية وبدنية

وقال المدرب المكسيكي للمنتخب المصري خافيير أجيري أن الفراعنة مرشحون للفوز بلقب بطولة الأمم الإفريقية، فمصر تلعب على أرضها، يمكنها أن تعول على التشجيع القوي، ولديها محمد صلاح، أفضل لاعب أفريقي.

وبرز صلاح بشكل كبير في الموسمين الماضيين مع فريقه ليفربول، إذ نال مرتين جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تشارك في الموسم المنصرم مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج، وأفضل لاعب في الدوري لموسم 2017-2018.

لكن أجيري شدد على أن المنتخب لا يعتمد حصرا على صلاح، قائلا: "من المستحيل للاعب كرة قدم بمفرده أن يفوز ببطولة الأمم الإفريقية. محمد سيحظى بدعم هائل من زملائه. كل اللاعبين باتوا جاهزين ذهنيا وبدنيا ونتطلع الى انطلاق حملتنا بفوز على زيمبابوي".

ويتمتع المنتخب المصري بأفضلية كبيرة على منافسه، اذ يتقدم عليه بفارق كبير في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) (58 لمصر مقابل 109). كما أن التقارير الصحافية تشير الى وجود خلاف بين لاعبي زيمبابوي ومسؤولي اتحادهم المحلي بشأن المكافآت الماليةـ وفشلت زيمبابوي في تخطي دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث السابقة.

محط أنظار الجميع

واختتمت "فرانس برس"، أن المباراة الأولى التي سيقودها الحكم الكاميروني أليوم نيانت اليوم، وهو ضابط في القوات الجوية لبلاده، تنطلق على استاد القاهرة الدولي الذي يستع لنحو 75 ألف متفرج، وخضع لعملية إعادة تأهيل وتطوير قبيل انطلاق البطولة.