بالصور| "وحده الملك الفرعوني".. صور محمد صلاح تحيط استاد القاهرة

شهد محيط استاد القاهرة، احتفالات وكرنفالات للجماهير المتوافدة بكثافة لحضور حفل افتتاح كاس الأمم الأفريقية، ومباراة منتخب مصر الأولى أمام زيمبابوي، والتي تنطلق العاشرة مساء اليوم.

وظهر محمد صلاح في محيط الاستاد، بعد حمل صوره من قبل البعض، ويعتبر "الملك" محمد صلاح، أمل الجماهير المصرية في تحقيق اللقب الأفريقي الغائب عن الفراعنة منذ بطولة الجابون 2010، كونه يلعب لنادي ليفربول الإنجليزي، وفاز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين، وأحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

محمد صلاح محط آمال مصر في تحقيق اللقب الأفريقي الثامن للفراعنة

الملك المصري، كما تلقبه جماهير ليفربول، أغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ومحط آمال مصر في البطولة بعد أن ظهر بشكل رائع في مباراة غينينا الودية، وصنع خلالها هدفين بعد نزوله في الشوط الثاني من اللقاء لتفوز مصر بنتيجة 3-1، كان صاحب المشهد الأكثر بروزا في توافد الجماهير المصرية، وحمل الأطفال والشباب والكبار، صوة الفرعون في محيط استاد القاهرة.

شارك صلاح مع ناديه ليفربول في الدوري الإنجليزي في 38 مباراة، سجل خلالها 22 هدفاً، وصنع 8 أهداف، وشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا في 12 مباراة سجل 5 أهداف.

ويغلق استاد القاهرة أبوابه بداية من السادسة والنصف مساء، تمهيدًا لاستقبال الملعب للشخصيات السياسة والدولية والرياضية، المقرر تواجدهم بالمقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي وحضور مراسم افتتاح العُرس الأفريقي.

وتنطلق النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمشاركة 24 منتخباً، لأول مرة في تاريخ الأميرة السوداء، مقسمة على 6 مجموعات، يلعبون في 6 ملاعب وهي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية، السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.