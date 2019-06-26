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بالأسماء.. 3 تغييرات محتملة في تشكيل مصر أمام الكونغو

02:22 م | الأربعاء 26 يونيو 2019
كتب: محمد الصايغ
بالأسماء.. 3 تغييرات محتملة في تشكيل مصر أمام الكونغو

أجيري يقود منتخب مصر في ثاني مبارياته بأمم أفريقيا 2019

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ساعات قليلة وتنطلق مباراة المنتخب المصري أمام الكونغو الديقراطية، والمقرر لها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في المباراة الأولى له أمام زيمبابوي بهدف دون رد، بينما خسر منتخب الكونغو الديقراطية بهدفين دون رد أمام منتخب أوغندا.

ويحتل منتخب أوغندا قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما جاء المنتخب المصري في المركز الثاني بنفس عدد الرصيد، إلا أن فارق الأهداف لصالح الأول، ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث، بينما يتذيل الكونغو المجموعة بدون رصيد.

المنتخب يسعى لصدارة المجموعة

وتستعرض "الوطن سبورت"، في التقرير التالي التغييرات المحتملة للمنتخب المصري في مباراة اليوم، بناء على التدريبات الأخيرة لأحفاد الفراعنة:

مركز المهاجم

بات مركز الهجوم ضمن المراكز التي تمثل صداعًا للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خلال الفترة الأخيرة، بعد قلة الفرص التهديفية على مرمى الخصم.

وتعرض مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، إلى العديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة، وتحديدًا في مباراة زيمبابوي، خاصة في ظل تحركاته البطيئة داخل منطقة الجزاء، وفقًا لآراء العديد من الخبراء في الاستوديوهات التحليلية.

ويبرز اسم أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، للدفع به في مباراة الكونغو اليوم، من أجل الاستقرار على مهاجم الفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل الدخول في اللقاءات الصعبة، خاصة في ظل المستوى المميز للاعب خلال التدريبات وتلقيه إشادة أجيري.

الظهير الأيسر

أبدى خافيير أجيري، إعجابه الشديد، بإمكانيات أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، في التدريبات الأخيرة بعد تألقه بشكل لافت للنظر.

وكان أحمد أيمن، قد شارك في وديتي المنتخب أمام تنزانيا وغينيا، وساهم في صناعة هدف الفوز في الودية الأولى الذي أحرزه أحمد المحمدي، الظهير الأيمن.

ولعل اختراق دفاع المنتخب المصري من الجبهة اليسرى خلال مباراة زيمبابوي الأخيرة، وتحديدًا في الشوط الثاني، والإزعاج الذي سببه الأمر للجهاز الفني للفراعنة، قد يدفع ناحية ذلك التغيير.

خط الوسط

تحدث خافيير أجيري، مع معاونيه في الساعات القليلة الماضية، عن وجود حالة من الخلل في خط وسط الملعب في مباراة زيمبابوي.

واقترح الجهاز الفني للمنتخب المصري، بحسب مصادر لـ"الوطن سبورت"، منح نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، فرصة المشاركة في مباراة اليوم على حساب محمد النني، لاعب أرسنال، على أن يكون هناك حرية للثلث الهجومي في المنتخب.

 

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