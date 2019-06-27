3 إيجابيات و4 سلبيات من مواجهة مصر والكونغو

نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الأولى، والتي تضم أيضا كل من منتخب زيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

وحجز المنتخب المصري مقعدًا في الدور الـ16 من البطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراتين أمام كل من زيمبابوي بنتيجة هدف دون رد، أحزره اللاعب محمود حسن تريزيجيه، والانتصار على الكونغو بهدفين دون رد عن طريق أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

ويعد منتخب مصر هو ثاني المنتخبات، التي تأهلت رسميا للدور الـ16، بعدما تأهل منتخب نيجيريا هو الآخر بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف دون رد، ليكون أول المتأهلين من المجموعة الثانية.

ويستعرض "الوطن سبورت"، إيجابيات وسلبيات المنتخب المصري، خلال لقاءه أمام الكونغو الديموقراطية.

الإيجابيات:

1- التخلي عن مبدأ "باصي لصلاح"

يبدو أن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، يتبع سياسية جديدة في الهجوم، وهي تنويع اللعب بين الأطراف والعمق، معتمدا على كل من عبد الله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، والتخلي عن نظرية "باصي لصلاح"، والتي اعتادت الجماهير المصرية على مشاهدتها، أثناء فترة تولي هيكتور كوبر قيادة منتخب مصر، وهي أن يمرر كافة لاعبي المنتخب الكرة لصلاح باعتباره هو مفتاح الفريق الوحيد.

2- انسجام واضح بين قلبي الدفاع

من ضمن إيجابيات اللقاء اليوم هو ظهور انسجام بشكل أكبر بين كل من قلبي الدفاع محمود علاء وأحمد حجازي، والذي ظهر أيضًا في المباراة الأولى أمام منتخب زيمبابوي، وعلى الرغم من وجود بعض الأخطاء في التمركز في خط الدفاع، ألا أن خط دفاع المنتخب المصري نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال المباراتين السابقتين.

3- غلق المساحات خلف ظهيري المنتخب

من ضمن السلبيات، التي أُخذت على المنتخب المصري خلال مباراة زيمبابوي هي وجود مساحات شاسعة خلف ظهيري الفريق أحمد المحمدي وأيمن أشرف، وهو ما عمل اللاعبين على تصحيحه خلال لقاء الكونغو الديموقراطية.

السلبيات:

1- استمرار مسلسل التمرير الخاطئ

واحدة من السلبيات التي لم يستطع المنتخب حتى الآن علاجها هي استمرار مسلسل التمرير الخاطئ بين لاعبين المنتخب، وهو ما ظهر بشكل واضح في اللقائين الذي خاضهما الفريق في أمم أفريقيا، وفي المباريات الودية أيضا.

2- خروج محمد الشناوي أكثر من مرة بشكل خاطئ

أيضا من ضمن السلبيات، التي تؤخذ على محمد الشناوي حارس الفريق هي خروجه بشكل خاطئ أكثر من مرة اليوم، وهو ما كاد يكلف المنتخب المصري هدفا في مرماه.

3- عقم تهديفي واضح للمهاجمين

أيضًا واحدة من السلبيات في المنتخب المصري منذ عهد هيكتور كوبر وحتى الآن هي وجود عقم تهديفي واضح للمهاجمين، فلم يشعر أحد بتواجد مروان محسن في المباراة رغم مشاركته أكثر من 70 دقيقة كم عمر اللقاء، ولم يسدد أي كرة على المرمى، كما فشل البديل أحمد حسن كوكا في صناعة الفارق، حيث سدد كرة واحدة من انفراد في الشباك الخارجية.

4- تراجع مستوى الفريق في الشوط الثاني

أيضا من ضمن السلبيات التي ظهرت على المنتخب المصري هي تراجع مستوى الفريق خلال الشوط الثاني، وظهر ذلك بشكل واضح على المنتخب المصري خلال مباراة زيمبابوي وتكرر خلال لقاء الكونغو الديموقراطية.

5- تغييرات أجيري السلبية

من السلبيات التي تظهر على المنتخب المصري هي تغييرات المدير الفني خافيير أجيري السلبية، حيث دائما ما يدفع بتغييرات لا تساعد في رفع أداء الفريق، ودائما يختتم تغييراته بنزول لاعب وسط مدافع.