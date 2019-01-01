سليمان بدلا من صلاح.. 6 تغييرات متوقعة بتشكيل مصر أمام أوغندا

ينتظر المنتخب الوطني الأول ختام مشواره بمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، عندما يلتقي مع نظيره أوغندا مساء الأحد المقبل، بمباراة تحدد أول وثاني المجموعة الأولى.

وفاز الفراعنة بمباراة الجولة الأولى على حساب زيمبابوي بهدف دون رد، ثم التغلب على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، بمباراة الجولة الثانية ليصل المنتخب إلى النقطة السادسة ويضمن التأهل لدور الستة عشر بالبطولة.

وبالرغم من ضمان تأهل المنتخب لدور الـ16 بالبطولة، إلا أن مباراة أوغندا المقبلة، لها أهمية خاصة ويحتاج فيها المنتخب للفوز أو التعادل على أقل تقدير حتى يحافظ على صدارة المجموعة الأولى، ويستمر في خوض مبارياته على ستاد القاهرة حتى المباراة النهائية.

بالرغن من ذلك الهدف، إلا أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب فاجأ للجميع بتصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الكونغو الديمقراطية بتفكيره في إجراء تغييرات كبيرة بالتشكيل خلال مباراة أوغندا المقبلة ومنح فرصة للبدلاء، حتى تلتقط العناصر الأساسية أنفاسها قبل بداية المباريات الحاسمة للبطولة بداية من دور الستة عشر.

لاعبون متوقع ظهورهم بالتشكيل الأساسي بمباراة أوغندا

ووفق تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر، من المتوقع ظهور عدة تغيير ات في التشكيل الأساسي للفراعنة، تستعرضهم "الوطن سبورت" في التقرير التالي.

الونش في قلب الدفاع

مدافع الزمالك محمود حمدي الونش، ينتظر ظهوره بالتشكيل الأساسي بمباراة أوغندا المقبلة، حتى يلعب بجوار أحمد حجاي على أن يتم منح راحة للمدافع محمود علاء الذي حصل على إنذار في لقاء الكونغو الديمقراطية الأخير، خوفا من حصوله على إنذار ثان بمباراة أوغندا يتسبب في غيابه عن مباراة دور الستة عشر.

أحمد علي كرأس حربة

من المنتظر أن يمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني فرصة لمهاجم المقاولون العرب أحمد علي، لقيادة هجوم الفراعنة في لقاء أوغندا، بعد أن فشل الثنائي مروان محسن وأحمد حسن كوكا، في استغلال الفرص التي حصلوا عليها خلال أول جولتين أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

أيمن منصور في الجبهة اليسرى

من المتوقع أن يشارك أحمد أيمن منصور بمركز الظهير الأيسر بدلا من أيمن أشرف، حتى يلتقط الأخير أنفاسه قبل مباريات دور الستة عشر من جهة، وحتى يحصل أحمد أيمن على فرصة الظهور بعد تألقه في وديتي تنزانيا وغينيا اللتين شارك فيهما اللاعب قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

دونجا بقلب الملعب

من المنتظر ظهور دونجا في منتصف ملعب الفراعنة خلال مباراة أوغندا، ليلعب بجوار طارق حامد، ويحصل محمد النني، على راحة خاصة بعد حصوله على إنذار في لقاء الكونغو الديمقراطية، وهو ما يجعله مهددات بالغياب عن مباراة دور الستة عشر حال الحصول على إنذار في مباراة أوغندا.

الحاوي على الأطراف

من المنتظر أن يبدأ وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي المباراة بشكل أساسي، بعد أن شارك في أول جولتين أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية كبديل، بغرض إراحة نجم الفراعنة محمد صلاح، والحفاظ على جهوده للمباريات الصعبة المقبلة.

عمر جابر بالجبهة اليمنى

عمر جابر قد يظهر بمركز الظهير الأيمن على حساب قائد الفراعنة أحمد المحمدي، بهدف إراحة الأخير، خاصة وأنه شارك أساسيا في اللقائين الأخيرين.