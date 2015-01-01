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يوسف البلايلي.. حين يمنحك القدر فرصة لتكون بطلا بعد "الإدمان"

06:34 ص | الجمعة 28 يونيو 2019
كتب: محمود حمدي
يوسف البلايلي.. حين يمنحك القدر فرصة لتكون بطلا بعد "الإدمان"

يوسف البلايلي

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ارتكاب الأخطاء أمر طبيعي، فنحن بشر والإنسان غير معصوم من الخطأ، لكن التحدي الأكبر هو كيفية الاقلاع عن ارتكاب تلك الأخطاء مرة أخرى وكيفية الاستفادة من التجارب واستغلال الامكانيات الشخصية من أجل كتابة النجاح خاصة إذا حباك الله عز وجل الموهبة في لعبة شعبية ككرة القدم.

هذا ما ينطبق على يوسف البلايلي نجم المنتخب الجزائري ونادي الترجي التونسي، وصاحب هدف الفوز على المنتخب السنغالي، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكاس أفريقيا.

 في شهر سبتمبر 2015، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم يفرض عليه عقوبة الحرمان من اللعب لمدة 4 سنوات، والتي أيدها الفيفا، بعد ثبوته تعاطيه الكوكايين عقب الكشف عليه في مباراة شباب العلمة في مرحلة دوري مجموعات أبطال أفريقيا.

قبل أن تقلص محكمة التحكيم الرياضية العقوبة إلى سنتين، ليتحول حلم الشاب الصاعد في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا مع اتحاد العاصمة إلى كابوس يهدد بالقضاء على مستقبله مع كرة القدم.

 قال الأسطورة الجزائرية رابح ماجر "أتأسف لهذا الخبر بخاصة أن الأمر يتعلق بلاعب شاب يتمتع بإمكانات كبيرة، وقد ضيع على نفسه مشوارا كبيرا وحافلا".

العودة للحياة من جديد

سبتمبر 2017، بعد مرور عامين كاملين، انضم المهاجم الجزائري يوسف بلايلي إلى "أنجيه"، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء إيقافه لمدة عامين بسبب المنشطات.

أشهر قليلة أمضاها البلايلي في صفوف أنجيه الفرنسي، ليعود في يناير إلى نادي الترجي التونسي، ويقوده لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي، وشارك في كأس العالم للأندية بدولة الإمارات.

"البلايلي" واصل تألقه مع الترجي وحصل على لقب كاس تونس ولقب الدوري العام والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وسجل هدفا رائعا في مرمى الوداد، إلا أن الاتحاد الأفريقي قرر إعادة المباراة من جديد لتأجيل حمل الأميرة الأفريقية لما بعد كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر.

البلايلي لم يكتفي بالتالق مع الترجي بل فرض نفسه على تشكيلة جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري ورغم صعوبة المنافسة مع لاعبين يلعبون في أعتى الدوريات الأوروبية على غرار رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وياسين إبراهيمي نجم بورتو البرتغالي، إلا أن البلايلي أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في المنتخب الجزائري بعد مرور مباراتين من دور المجموعات حيث سجل الهدف الأغلى حتى الآن في مشوار "الخضر".

 

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