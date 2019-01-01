بالأرقام| بعد مباراتين.. تريزيجيه يتفوق على "ثلاثي البريميرليج" في أمم أفريقيا

بانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، انتظر مشجعو كرة القدم الأفريقية، ومحبو كرة القدم بشكل عام، ما سيقدمه العديد من نجوم الكرة العالمية المشاركين في البطولة، وعلى رأسهم ثلاثي البريميرليج المتألق محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، إضافة إلى الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ثنائي ضمن الثلاث لاعبين، نجحوا في حصد دوري أبطال أوروبا مع فريقهم ليفربول، وآخر نجح في حصد الدوري الإنجليزي رفقة المان سيتي، وجميعهم قدموا أداء مميزًا طوال الموسم، ما رفع سقف طموحات الجماهير حول ما سيقدمونه في البطولة. لكن هناك لاعبًا آخر انضم إلى صفوف منتخب مصر، قادمًا من قاسم باشا التركي، الذي يعتبر واحد من أندية الوسط في دوري متوسط، إلا أنه نجح في التفوق على ثلاثي البريميرليج، بما قدمه في أول مباراتين رفقة الفراعنة في البطولة، حيث شارك بشكل مباشر في حصد المنتخب المصري لـ6 نقاط، حسم بهم صعوده إلى الدور ثمن النهائي، وهو اللاعب المتألق محمود حسن تريزيجيه.

رقميًا.. كيف تفوق تريزيجيه على "ثلاثي البريميرليج المتوهج"؟

شارك محمود حسن تريزيجيه مع المنتخب المصري في مباراتي زيمبابوي والكونجو الديموقراطية، حيث بدأ في كلتا المباراتين أساسيًا.

وخلال المباراتين، نجح "تريزيجيه" في تسجيل هدف مصر الوحيد في شباك زيمبابوي الذي ضمن أول ثلاثة نقاط للمصريين بالبطولة، إضافة إلى صناعته هدفًا آخر في مواجهة الكونجو الديموقراطية، ليكون إجمالي مشاركاته في أهداف المنتخب بالبطولة حتى الآن، هو هدفين من ثلاثة أحرزهم الفراعنة.

لم يكن ذلك كل ما قدمه تريزيجيه خلال المباراتين، فوفقًا لموقع "هوسكورد" العالمي، نجح الجناح المصري خلال المباراتين في تصويب 4 تسديدات على المرمى مهددًا بها مرمى الخصوم، منها تسديدتان بين القائمين والعارضة.

إضافة إلى ذلك، قدم تريزيجيه إلى زملاؤه 5 تمريرات مفتاحية وصلت بهم إلى مرمى المنافسين، نجح صلاح في تحويل إحداها إلى هدف، كما نجح في مراوغة مدافعي المنافسين خلال المباراتين 9 مرواغات، 5 منهم في لقاء زيمبابوي، و4 في مواجهة الكونجو.

محمد صلاح

على جانب آخر، قدم زميله بالمنتخب محمد صلاح أداء جيدًا خلال المباراتين، إلا أنه لم يتفوق رقميًا على المتوهج بشدة "تريزيجيه".

وأحرز محمد صلاح هدفًا في شباك الكونجو الديموقراطية، وراوغ المدافعين في 4 مناسبات، إضافة إلى صناعته 3 فرص لزملائه.

عدد تسديدات صلاح على المرمى كان مرتفعًا، حيث سدد 12 تسديدة، لكن معدل دقتها جاء منخفضًا، إذ سُدد 6 منها فقط بين القائمين والعارضة، جاء منها هدف وحيد.

رياض محرز

أيضًا نجح النجم الجزائري رياض محرز في تقديم أداء جيدا في مباراتين، إلا أن أرقام تريزيجيه لا تزال الأعلى، ويظل اللاعب المصري الأكثر فاعلية.

منتخب الجزائر أحرز 3 أهداف في مباراتين أمام كينيا والجزائر، شارك "محرز" في هدف واحد منها، حيث سجل الهدف الأول في شباك كينيا، إلا أنه لم يصنع أي أهداف.

وسدد رياض محرز 5 تسديدات خلال المباراتين، جاء اثنان منها بين القائمين والعارضة، فيما نجح في تنفيذ 6 مراوغات في مدافعي الخصوم، وصنع 3 فرص لزملائه.

ساديو ماني

حظ اللاعب السنغالي ساديو ماني كان عثرًا في بدايته مع منتخب بلاده بالبطولة، حيث تغيب عن أول المباريات أمام تنزانيا للإيقاف بداعي تراكم الإنذارات، وجاءت عودته أمام منتخب قوي مثل الجزائر، في مباراة شهدت فوز الأخير بهدف مقابل لا شيء.

وخلال تلك المباراة، لم ينجح ماني في التسجيل أو الصناعة، وسدد كرتين إلا أنهما ابتعدتا عن مرمى منتخب الجزائر، ونجح في تنفيذ 4 مراوغات، وصنع فرصتين إلى زملائه.

وتعكس الأرقام توهج تريزيجيه في أول مباراتين رفقة المنتخب، حتى أنه نجح في التفوق على ثلاثي نجوم البريميرليج الأفريقي الشهير.