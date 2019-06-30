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10 متأهلين و10 هدافين قبل آخر أيام مجموعات كأس أمم أفريقيا

12:37 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2019
كتب: الوطن سبورت
10 متأهلين و10 هدافين قبل آخر أيام مجموعات كأس أمم أفريقيا

أمم أفريقيا 2019

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انتهت مباريات 4 مجموعات من أصل 6 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر، وتنتهى في 19 يوليو الجاري.

ويسدل الستار على الدور الأول غدًا بإقامة مباريات المجموعتين الخامسة، والسادسة بالسويس، والإسماعيلية على الترتيب.

وبنهاية مباريات المجموعات الأربع الأولى حجزت 10 منتخبات مقاعدها بشكل رسمي في دور الـ 16، وهي مصر وأوغندا، والكونغو ديموقراطية عن المجموعة الأولى، ومدغشقر وبوروندي عن الثانية، والجزائر، والسنغال بالثالثة، والمغرب، وكوت ديفوار فى الرابعة، بالإضافة إلى الكاميرون الذى ضمن التأهل عن السادسة قبل جولة ختام المجموعات.

وعلى مستوى اللاعبين، تصدر ١٠ نجوم ترتيب هدافي البطولة حتى الآن، حيث تساوى كل منهم عند هدفين، ومن بينهم ثنائي المنتخب الوطني، محمد صلاح، وأحمد المحمدي.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد صلاح (٢)

أحمد المحمدي (٢)

ساديو ماني - السنغال (٢)

ادام أوناس - الجزائر (٢)

سيدريك باكامبو - الكونغو الديمقراطية (٢)

إيمانويل أوكوي - أوغندا (٢)

‏محمد ياتارا - غينيا (٢)

‏أندرياماهيتسينورو - مدغشقر (٢) ‏

ميشيل بوتي - بنين (٢)

‏مايكل أولونجا - كينيا (٢)

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