مهاجم صن داونز وثنائي أوروبا.. أسلحة جنوب أفريقيا في مواجهة مصر

يستعد المنتخب المصري، لمواجهة مصيرية يوم السبت المقبل أمام جنوب أفريقيا، ضمن دوور الـ16 من مسابقة كاس الأمم الأفريقية.

المنتخب المصري تأهل بعدما نجح في تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز بثلاث مباريات على حساب زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

على الجانب الأخر تأهل منتخب جنوب أفريقيا، إلى دورالـ16 ضمن أفضل ثوالث، بعدما حصل على 3 نقاط من الفوز على نامبيبيا بهدف نظيف والخسارة من كوت ديفوار والمغرب بنفس النتيجة 1-0.

الإنجليزي ستيوارت باكستر، يفضل الأداء الهجومي والضغط على المنافس ولا يحبذ التأمين الدفاعي.

يعتمد باكستر على 3 لاعبين في الخط الأمامي يمنحون منتخب "الأولاد" الفرصة في حسم المواجهات الصعبة ويعول عليهم المدرب الإنجليزي في مباراة يوم السبت المرتقبة أمام المنتخب المصري.

بيرسي تاو

إسم يعرفه جيدا الجمهور المصري، اللاعب السابق لصن داونز بطل جنوب أفريقيا يمتلك إمكانيات رائعة ولديه القدرة على المراوغة ، إضافة لقدرته على اللعب كصانع ألعاب.

تاو، المهاجم الحالي لبرايتون الإنجليزي، حصل على لقب أفضل لاعب في مواجهة جنوب أفريقيا وناميبيا.

ثيمبا زواني

هداف صن داونز بطل جنوب أفريقيا، ظهر بشكل في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا وسجل هدف رائع في مرمى النادي الأهلي في مواجهة الفريقان التي انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا 5-0.

ستيوارت يعتمد على خبرة زواني البالغ من العمر 30 عام، ويستطيع المشاركة كجناح ومهاجم صريح.

ثولاني سيريرو

لاعب الوسط المميز، المحترم بنادي فيتسه أرنهيم الهولندي والنجم السابق لأياكس أمستردام.

يتميز سيريرو بسرعة نقل الهجمة والتحول الهجومي من المناطق الدفاعية للمناطق الأمامية بمنتخب "الأولاد"، إضافة إلى قوة التسديد على المرمى حيث يشكل مع كيكانا ثنائي مميز بوسط ملعب منتخب جنوب أفريقيا.