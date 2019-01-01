أبرزهم بوفون وهيريرا.. 5 صفقات نارية في أوروبا خلال 24 ساعة

شهد أمس الخميس عددا من الأحداث الهامة على الساحة الرياضية، ما بين صفقات وانتقالات للاعبين ومدربين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى كل نادي لدعم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، خاصة الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، تسعى لتقوية الصفوف وسد الثغرات للعمل على الفوز باللقب، الذي نجح نادي ليفربول في الفوز به العام الماضي.

وتستعرض "الوطن سبورت" أبرز الأحداث الرياضية التي شهدها أمس الخميس، وهي:

لامبارد يعود لستانورد بريدج

أعلنت إدارة البلوز صباح أمس الخميس التعاقد مع الإنجليزي فرانك لامبارد مديرا فنيا لتشيلسي لمدة ثلاثة أعوام.

المدير الفني الشاب ارتبط اسمه الذي قدم موسما مميزا مع نادي ديربي كاونتي العام الماضي، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للبريميرليج، ارتبط اسمه بالنادي خلال الشهور القليلة الماضية، خاصة بعد رحيل ماوريسيو ساري إلى نادي يوفنتوس.

وتحدث لامبارد بعد توقيعه على العقود قائلا: "أنا فخور جدًا بالعودة إلى تشيلسي كمدرب، الجميع يعرف حبي لهذا النادي والتاريخ الذي صنعناه، ومع ذلك ، فإن تركيزي الوحيد هو في الوظيفة الحالية والاستعداد للموسم المقبل"

- رودريجو هيرنانديز ينتقل رسميا لمانشستر سيتي

وأعلن نادي مانشستر سيتي أمس الخميس تعاقده مع لاعب خط الوسط المدافع رودريجو هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب المقيص رقم 16 بحسب ما أعلن النادي، وسيبدأ اللاعب في الانضمام للتدريبات بشكل رسمي.

وكان نادي اتليتكو مدريد قد أعلن أن الفريق السماوي قد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب للحصول على خدماته والذي كان يبلغ 70 مليون يورو.

- بوفون يعود ليوفنتوس من جديد

أعلن نادي يوفنتوس الإنجليزي عصر الخميس استعاده حارسه الإيطالي بوفون بعدما وقع على عقود انتقاله للفريق قادما من نادي باريس سان جيرمان، والذي فشل معه في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأصدر يوفنتوس بيانا يعلن فيه انضمام بوفون لكتيبة ماورسيو ساري: "عقب عام واحد من الرحيل عن تورين، جيانلويجي بوفون عاد إلى يوفنتوس عقب التوقيع على عقد لمدة عام وهو ما سيبقيه داخل النادي حتى 30 يونيو 2020."

- انتقال هريرا إلى باريس سان جيرمان

وأعلن النادي الفرنسي تعاقده مع الإسباني أندير هيريرا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي، بعقد يمتد لخمس سنوات.

ووفقا لما نشره الحساب الرسمي لبي إس جي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال اللاعب: " "باريس سان جيرمان هو أعظم ناد في فرنسا. إنه مستمر في التحسن وينافس من أجل الفوز بجميع الألقاب الممكنة، كنت أتطلع للمجيء إلى باريس وارتداء تلك الألوان. آمل أن أستمر في صناعة التاريخ مع النادي، الانضمام لسان جيرمان هو شعور رائع، أنا أيضا أحب تلك المدينة، باريس هي أجمل مدينة في العالم، أتعهد لكم بثلاثة أشياء: العمل والكفاءة المهنية والحماس، أعد أيضا بتحسين لغتي الفرنسية لأنني أعتقد أن اللغة أمر هام للغاية للتواصل مع باقي اللاعبين".

- فيل جاكليكا ينتقل لشيفيلد يونايتد

أيضا نجح نادي شيفيلد يونايتد المنضم حديثا للدوري الإنجليزي الحصول على خدمات اللاعب فيل جاكليكا في صفقة انتقال حر قادما من نادي إيفرتون بعدما انتهى عقده.

ونشرت صفحة "يونايتد" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعلن انضمام اللاعب إلى النادي بعقد يمتد لمدة عام.