معدل بطاقات منخفض وغياب دولي.. أبرز أرقام صفقة الأهلي المحتملة "أليو ديانج"

يقترب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته بفترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أصبح قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع القاطرة المالية أليو ديانج، والذي يلعب حاليًا في صفوف فريق مولودية الجزائر.

وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي لـ"الوطن"، أن إدارة النادي الأهلي أنهت الاتفاق مع اللاعب على الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر، ليقترب بشدة من إنهاء الصفقة خلال الأيام المقبلة.

أليو ديانج، لاعب مالي يبلغ من العمر 22 عامًا، ويلعب في مركز خط الوسط، وانضم إلى صفوف مولودية الجزائر في يناير من العام 2018، قادمًا من نادي دجوليبا المالي.

ويعد "ديانج" من لاعبي خط الوسط الأقوياء، الذين يتمتعون بقوة بدنية كبيرة، ما يجعله مميزًا في الالتحامات وقطع الكرات من الخصوم ونقل الاستحواذ إلى فريقه، وهي النوعية التي يفتقدها خط وسط الأهلي في السنوات الأخيرة، بخاصة مع تقدم عمر حسام عاشور وانخفاض مستواه.

وشارك "ديانج" مع مولودية الجزائر في 50 مباراة بواقع 37 مباراة في بطولة الدوري الجزائري، و5 مباريات في كأس الجزائر، و8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018.

مشاركات ديانج الـ50 مع الجزائر، جاء منهم 46 مشاركة أساسية من بداية المباراة، و4 مباريات فقط كبديل، ما يشير إلى اعتماد المدير الفني لمولودية الجزائر على اللاعب المالي بشكل كبير، إلا أنه استبدل في 14 مباراة ضمن الـ46 مباراة الذي شارك خلالها أساسيًا.

وفي مسيرته مع النادي الجزائري، التي امتدت إلى موسم ونصف حتى الآن، أحرز هدفًا وحيدًا وصنع مثله، كما حصل على 8 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة خلال 50 مباراة شارك بها، وهو معدل منخفض بالنسبة إلى لاعب ينشط في الشق الدفاعي بشكل كبير، ما يشير إلى عدم تهوره.

وعلى المستوى الدولي، لم ينضم "ديانج" إلى المنتخب المالي الأول في أي مناسبة، إلا أنه شارك مع منتخبات الشباب تحت الـ23 عامًا.

ومن المنتظر أن ينافس أليو ديانج، حال إتمام انضمامه إلى الأحمر، كلًا من حسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وهشام محمد، على حجز مقعد أساسي في خط وسط النادي الأهلي.