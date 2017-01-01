من "كوبر" لـ"أجيري".. روح الانتصار ومرارة الحسرة

لا تزال أصداء وداع مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تلقي بظلالها على الوسط الرياضي في الآونة الأخيرة، خصوصًا وأن الوداع كان مبكرًا في دور الـ16 من البطولة.

وخسر أحفاد الفراعنة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16، والتي انتهت بينهما منذ قليل، والتي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

وجاءت خسارة الفراعنة، لتعيد إلى الأذهان مشوار الأرجنتيني هيكتور كوبر، مع المدير الفني للمنتخب المصري، والذي تولى أجيري القيادة الفنية بدلاً منه.

كوبر وروح الانتصار

كوبر قبل رحيله خاض مع المنتخب المصرى 5 مباريات فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 والتى كانت تحتضنها الجابون، استطاع الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد، وتفوق المدير الفنى السابق للفراعنة فى المباراة الأولى له بالتصفيات على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، وفى المباراة الثانية فاز على تشاد بخماسية مقابل هدف، وتعادل مع نيجيريا فى الجولة الثالثة بهدب لكل منهما، أما فى المباراة الرابعة ففاز على منتخب نيجيريا بهدف دون رد، وأخيراً فاز على تنزانيا بهدفين دون رد، وتمكن لاعبو المنتخب المصرى تحت قيادة كوبر من إحراز 12 هدفاً، فى الوقت الذى استقبلت شباكه هدفين.

في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، خاض كوبر 3 مباريات، حيث تعادل الفراعنة أمام مالى بدون أهداف، ثم الفوز على أوغندا بهدف دون رد، وبنفس النتيجة أمام غانا بالجولة الأخيرة، وحصد 7 نقاط من أصل 9.

واستطاع كوبر أن يصل إلى النهائي من بطولة كأس الأمم بالنسخة الماضية، إلا أنه حل وصيفًا عقب الخسارة أمام منتخب الكاميرون.

كما أنه تمكن، من التأهل بالمنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم في روسيا 2018، عقب غياب تام عن البطولة لمدة اقتربت من 28 عامًا، ليعيد للفراعنة روح الانتصار مجددًا.

أجيري ومرارة الحسرة

خاض أجيرى مع المنتخب المصرى 5 مباريات فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تحتضنها مصر فى النسخة 32، حيث استطاع الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد أيضاً، وهى نفس أرقام كوبر.

وتمكن الخواجة المكسيكي، من تحقيق العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط، حيث تفوق على زيمبابوى بهدف دون رد، وفاز على الكونغو وأوغندا بنفس النتيجة بهدفين دون مقابل.

وودع أجيري منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، الأمر الذي تسبب في حسرة لدى الجماهير المصرية، التي كانت تتفائل بمنتخب بلادها.