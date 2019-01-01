بعد الخروج من دور الـ16| تضاؤل فرص صلاح في الكرة الذهبية.. ومانيه يقترب من الأفضل في أفريقيا

باتت فرص محمد صلاح قليلة في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد خروجه القاسي رفقة المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

صلاح توج بدوري أبطال أوروبا رفقة فريقه ليفربول في نهاية الموسم الحالي أمام توتنهام في المباراة النهائية، بالإضافة إلى تتويجه بهداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف بالتساوي مع ساديو ماني زميله في الفريق وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال، مما جعل تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية حافزا كبيرا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن بالإقصاء المصري أمام البافانا بافانا.

خروج صلاح من دور ثمن النهائي للبطولة على أرضه ووسط جمهوره قلص من فرصه في الفوز بالكرة الذهبية، كما باتت فرص زميله ساديو ماني في التتويج بلقب أفضل لاعب في أفريقيا على حساب النجم المصري كبيرة للغاية في ظل تصدره ترتيب الهدافين بالبطولة حتى الان بالإضافة إلى قيادة بلاده لربع النهائي.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عامين متتاليين على حساب زميله السنغالي، ليصبح ماني قريبا من التفوق على صلاح للمرة الأولى، في الجائزة التي تسلم في نهاية العام الحالي.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب مصر بهدف نظيف، في كبرى مفاجأت البطولة التي تسضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.