بالفيديو.. رايس مبولحي والقائم ينقذان "بونجاح" من مصير "زياش"

شهدت المباراة، التي جمعت المنتخبين الجزائري والإيفواري بربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة قعالياتها خلال الفترة الحالية على الأراضي المصرية إثارة كبيرة.

وكان المنتخب الجزائري، قد نجح في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب انتصاره على كوت ديفوار بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

بونجاح يهدر ضربة جزاء مصيرية للجزائر أمام كوت ديفوار

وشهدت الدقيقة 48، إهدار بغداد بونجاح لاعب المنتخب الجزائري لركلة جزاء، كاد أن يحرز من خلالها ثاني أهداف محاربي الصحراء في اللقاء، في وقت كان فيه المنتخب الجزائري متقدمًا بهدف نظيف على الخصم الإيفواري.

ويتشابه هذا السيناريو مع ما حدث خلال المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي وبنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما أهدر نجم أسود الأطلسي، حكيم زياش ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، في الوقت الذي كانت تشير فيه نتيجة المباراة إلى تعادل المنتخبين بنتيجة 1-1، ليحرم بذلك منتخب بلاده من انتصار محقق، ليلجأ كلا المنتخبين في النهاية إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها المنتخب البنيني في النهاية لصالحه.

وخلال ركلات الترجيح التي حسم من خلالها المنتخب الجزائري انتصاره بالمواجهة، التي جمعته أمام المنتخب الإيفواري تصدى رايس مبولحي حارس "محاربي الصحراء" لأحد ركلات جزاء المنتخب الإيفواري، بالإضافة إلى تصدي القائم لركلة جزاء آخرى.