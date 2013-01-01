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آخرهم ميهالوفيتش.. أبرز صراعات المدربين مع السرطان

04:25 ص | الأحد 14 يوليو 2019
كتب: محمود حمدي
آخرهم ميهالوفيتش.. أبرز صراعات المدربين مع السرطان

الصربي سينسيا ميهالوفيتش

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أعلن الصربي سينسيا ميهالوفيتش، المدير الفني لفريق بولونيا حاليا وميلان الأسبق، عن إصابته بسرطان الدم المسمى"لوكيميا".

وقال ميهالوفيتش في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس سبورت" الأمريكية: "لسوء الحظ أو لربما لحسن الحظ، قمت بعمل بعض الفحوصات واكتشفت بعض الأوضاع غير الطبيعية التي لم تكن موجودة منذ 4 أشهر".

وأكمل: "لقد اكتشفت أني مصاب بسرطان الدم وكان الشيء الأصعب هو إقناع زوجتي أن هذا صحيح وأني مصاب بسرطان الدم".

ميهالوفيتش ليس المدرب الوحيد الذي يعلن إصابته بالسرطان

ميهالوفيتش ليس المدرب الوحيد الذي يعلن إصابته بهذا المرض الخطير، حيث سبقته أسماء أخرى لمدربين كبار.

وجاءت قائمة أبرز أسماء المدربين التي أعلنت عن تعرضها للإصابة بالسرطان خلال مشوارها التدريبي على النحو التالي:

الأرجنتيني إدواردو بيريز

المدير الفني السابق لنادي أشبيلية الإسباني، أعلن عن تعرضه لسرطان البروستاتا في عام 2017 وخضع لجراحة ناجحة وأزال الورم.

الفرنسي برونو ميتسو

صانع إنجازات السنغال ومدرب العين الإماراتي السابق، فشل في صراعه مع مرض السرطان وتوفي في عام 2013.

الإيطالي فيالي

النجم السابق لتشيلسي الإنجليزي لاعبا ومدربا، تعرض للإصابة بالسرطان في عام 2017 ولكنه نجح في الشفاء بعد مرور عام واحد.

الإسباني تيتو فيلانويفا

الإسباني تيتو فيلانويفا رحل عن الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان في عام 2014.

يذكر أن الصربي سينسيا ميهالوفيتش، كان لاعبًا رائعًا بصفوف لاتسيو وإنتر ميلان الإيطالي والمنتخب الصربي، قبل أن يتجه للتدريب بأندية ميلان وبولونيا.

 

 

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