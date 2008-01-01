ساديو ماني والبلايلي والشناوي.. نجوم توهجت في أمم أفريقيا 2019

تترقب جماهير القارة السمراء نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال، والمقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية بعض الأرقام والإحصائيات سواء للاعبين أو للمنتخبات المشاركة والذي بلغ عددهم 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، ورغم خروج منتخب مصر من البطولة إلا أن محمد الشناوي حارس الفراعنة هو الأكثر قياما بالتصديات الناجحة بواقع 16 تصدي، فيما حقق فرانك كيسي لاعب منتخب كوت ديفوار رقما مميزا، بكونه الأكثر صناعة للأهداف في البطولة إذ صنع ثلاثة أهداف.

ساديو ماني الأكثر قياما بالمراوغات

وكان النجم السنغالي ساديو ماني الأكثر قياما بالمراوغات الناجحة بواقع 16 مراوغة، فيما حقق يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر رقما قياسيا بكونه الأكثر صناعة للفرص بواقع 16 فرصة، فيما كان ياسين مرياح مدافع المنتخب التونسي الأكثر استخلاصا للكرة بواقع 32 استخلاصا.

وشهدت نسخة كأس الأمم لعام 2019 رقما استثنائيا، بكونها أكثر نسخة شهدت أهدافا، بواقع مائة هدف، متفوقة على نسخة 2008 التي أقيمت في غانا وشهدت تسجيل 99 هدفا فقط.

وحقق المنتخب الجزائري بعض الأرقام القياسية كان أبرزها تأهله إلى نهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 1990، كما أصبح أول منتخب يسجل 12 هدفا في نسخة واحدة من كأس الأمم منذ الرقم الذي سجله منتخب مصر أثناء تتويجه بكأس أمم أفريقيا عام 2010 التي أقيمت في أنجولا.

وتوهج أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا، حيث أحرز هدفه الخامس بالبطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بشباك منتخب تونس، ويأمل اللاعب في الحفاظ على هذا اللقب وعدم لحاق أي من لاعبي السنغال والجزائر به، خاصة وأنه أنهى البطولة مصابا وخرج من مباراة تونس الأخيرة بسبب الإصابة.