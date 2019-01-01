الأرقام تنصف محمد صلاح في صراع الأفضل بالقارة.. والبطولات تنحاز لـ"محرز وماني"

ازدحمت بطولة كأس أمم أفريقيا، التى شهدت منافسة 24 منتخباً على اللقب، بزخم من النجوم الذين تألقوا بشكل لافت خلال مشوارهم بالمسابقة القارية، ورغم ذلك ظلت الأضواء منحسرة تجاه ثنائى ليفربول محمد صلاح، جناح منتخب مصر، وساديو مانى، لاعب السنغال، ومنافسهما رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتى والمتوج بلقب "كان 2019" رفقة "محاربى الصحراء"، وهو الثلاثى المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب فى أفريقيا.

وبفوز منتخب الجزائر بالبطولة الأكبر فى قارة أفريقيا استطاع رياض محرز أن يتقدم بخطوة أمام منافسيه على لقب أفضل لاعب فى القارة، التى ظفر بلقبها محمد صلاح مرتين توالياً، بعد أن أضاف إلى سجل إنجازاته التتويج بـ"كان 2019"، إضافة إلى تحقيق الثلاثية المحلية مع مانشستر سيتى، إذ إنه قاد فريقه للفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزى، وكأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى بطولة الدرع الخيرية.

ساديو ماني يطارد صلاح في حصد الجوائز

أما ساديو مانى فيمتلك طريقاً ممهداً بشكل أكبر من منافسه المباشر محمد صلاح، وذلك بعد بلوغه نهائى أمم أفريقيا رفقة منتخب السنغال ليحتل المركز الثانى فى المسابقة القارية، وهى البطولة التى توقفت مسيرة الفرعون المصرى بها عند دور الـ16 دون تقديم إنجاز يذكر سوى تسجيله هدفين، وتفوق ساديو مانى نسبياً هذا الموسم على الفرعون، إذ إنه ظل يطارده فى جميع الجوائز حتى لحق به وحصد لقب هداف الدورى الإنجليزى بالتقاسم معه وبالاشتراك مع بيير إيميريك أوباميانج، بواقع 22 هدفاً، إضافة إلى تتويجه بلقب دورى الأبطال رفقة الريدز، ودخوله فى التشكيل المثالى للدورى الإنجليزى فى ظل غياب صاحب الـ27 عاماً.

كما أن "مانى" ضمن أفضل 25 لاعباً فى دورى أبطال أوروبا، وهى القائمة التى غاب عنها الفرعون أيضاً، ومن المتوقع أن تمنح أمم أفريقيا الأفضلية للسنغالى.