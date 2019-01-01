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بالأرقام.. علي معلول.. "ملك الأسيست" مع الأهلي

11:30 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: أحمد فراج حسين غريب علي سمير
بالأرقام.. علي معلول.. "ملك الأسيست" مع الأهلي

علي معلول

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نجح النادي الأهلي في حسم بطولة الدوري العام للمرة الــ41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب، ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدوري العام.

وكان علي معلول، ظهير أيسر الفريق الذي لم يكتف بتصدره قائمة هدافي الفريق برصيد سبعة أهداف، لكنه فرض نفسه على قائمة صناع الأهداف والتمريرات الحاسمة لينفرد بلقب "ملك الأسيسيت" في الأهلي بعدما نجح في صناعة سبعة أهداف على مدار 25 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم.

وجاء الدولي الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق في المركز الثاني، في صناعة أهداف القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، ونجح في صناعة ستة أهداف.

واحتل كل من رمضان صبحي ووليد سليمان والسولية وناصر ماهر ومروان محسن المركز الثالث وصنع كل واحد منهم هدفين.

الأهلي ينجح في هز شباك منافسيه 55 مرة

وكان نجوم الأهلي قد نجحوا في زيارة شباك المنافسين "55" مرة خلال مباريات الدوري هذا الموسم، وشارك "20" لاعبا من مختلف المراكز في تسجيل الأهداف.

وفاز الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالي، بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم لحساب الأسبوع رقم 33 للبطولة، ليحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأسبوع، دون انتظار لنتيجة لقائه مع الزمالك الأسبوع المقبل.

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