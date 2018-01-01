أبرزهم "تطفيش جروس".. 5 سقطات إدارية أضاعت حلم الدوري من الزمالك

بعد مرور 360 يومًا، استغرقتها مسابقة الدوري المصري الممتاز لتحديد هوية البطل، ضاع حلم اللقب رقم 13 لنادي الزمالك، بعد أن تمكن النادي الأهلي رسميًا من تحقيق النجمة الـ 41 في تاريخه، وذلك في الأمتار الأخيرة من البطولة.

جاء تحقيق الأهلي باللقب، بعد الفوز أمس الأربعاء على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في الوقت الذي حقق فيه الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنفس النتيجة، لينتذع وصافة الدوري من بيراميدز، ويتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا رفقة القلعة الحمراء.

وبعد ضياع لقب الدوري عن خزائن نادي الزمالك هذا الموسم، يقدم الوطن سبورت خلال التقرير التالي، سقطات إدارة القلعة البيضاء، التي كانت ضمن أسباب ضياح حلم الدوري لجمهور وعشاق الفريق.

تدعيم ضعيف في يناير

رغم إنهاء الفريق الأول بنادي الزمالك الدور الأول متصدرًا للدوري، جاء شهر يناير من أجل التدعيمات، ونادت جماهير وعشاق الأبيض، بجانب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني وقتها للفريق، بالتعاقد مع عدد من المراكز، أبرزها الظهير الأيسر، والمهاجم الصريح، والجناح، ووسط الملعب.

إدارة النادي لم تعقد صفقات قوية، واكتفت بالتوقيع مع أحمد سيد "زيزو" من الدوري البرتغالي، الذي لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق حتى الآن، وسجل هدفين فقط، أولهم من ركلة جزاء أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، والثاني أمام الإسماعيلي بالأمس.

واللاعب الثاني هو المهاجم المغربي خالد بوطيب، الذي وضعت عليه جماهير نادي الزمالك علامات استفهام كثيرة، حول أدائه ومعدله التهديفي، مع الفريق منذ قدومه من الدوري التركي.

تطفيش كريستيان جروس

وكأنها لم ترى الفريق على منصات التتويج الإفريقية، لأول مرة بكأس الكونفدرالية، وبعد غياب 17 عامًا، عن الألقاب القارية بشكل عام، قرر رئيس الزمالك، تطفيش السويسري كريستيان جروس عن قيادة الفريق الأول، بعد حصد اللقب بأيام قليلة.

ومنذ منتصف الموسم ورئيس الزمالك ينوه إلى رحيل المدرب السويسري، سواء في مدخلات تليفزيونية، أو خلال فيديوهات له خلال مران الزمالك، والهجوم عليه قائلًا: "جروس مدرب عنيد، ولا مبيسمعش الكلام".

وحصد الفريق لقب كأس الكونفدرالية، وعادت الحياة للدوري المصري، ليتعادل أمام الإنتاج الحربي، وبقاء حظوظه في حصد الدوري قائمة، ليقرر رئيس النادي رحيل المدير الفني عقب اللقاء قائلًا له: "من الملعب على المطار عدل"، وتم تعيين خالد جلال خلفًا له بشكل مؤقت، ليأتي الأخير ويتعادل أمام حرس الحدود والجونة على التوالي، ليتبخر حلم الدوري رغم الفوز على الإسماعيلي.

تحريض اللاعبين على المدير الفني

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم عقب لقاء الإنتاج الحربي، شن رئيس الزمالك هجومًا على المدير الفني السويسري، قائلًا: "أنا اللى جبت الكونفدرالية، جروس كان سكران 24 ساعة ولازم يمشي".

وأكد وقتها رئيس القلعة البيضاء، أنه تحدث مع اللاعبين خلال المباراة قائلًا: "طلبت من اللاعيبة بين الشوطين عدم الانصياع لتعليمات جروس"، في إشارة منه أن المدير الفني كان يجامل لاعبين على حساب أخرين، وأن هناك لاعبين لا يتم الدفع بهم خلال المباريات رغم جاهزيتهم.

أزمة كهربا

وبعد عام كامل من الجدال بين إدارة النادي واللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حول أزمة تجديد عقده، كانت النتيجة، رحيل اللاعب عن النادي بعد إنتهاء بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت الـ 3 مباريات الأخيرة بالدوري، وجود ثغرة كبيرة في مركز الجناح الأيسر، بسبب عدم وجود بديل مناسب لـ"كهربا" الذي كان أحد أهم مفاتيح لعب الفريق طوال الموسم بمختلف البطولات، بالإضافة إلى أنه اللاعبين داخل الفريق صناعة للأهداف، وثاني هدافي الفريق بعد المدافع محمود علاء.

إعارة الكونغولي كاسونجو إلى الوحدة السعودي

في الوقت الذي كان فيه كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك الأول، وأحد هدافي الفريق الأول، في مختلف المسابقات، قررت إدارة النادي إعارته لنادي الوحدة السعودي.

وخلال وصول العرض الرسمي للنادي السعودي، أبدى السويسري كريستيان جروس، ترحيبه برحيل مهاجمه الأول، بشرط التعاقد مع إثنين مهاجمين، وهو ما لم يتم تنفيذه من جانب الإدارة، واقتصرت على التعاقد فقط مع المغربي خالد بوطيب، الذي لم يسد الثغرة التي تركها "كاسونجو" بعد رحيله.

رسميًا.. الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا

وبعد ضياع لقب الدوري، تأكد بشكل رسمي، مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، بعد الفوز على الإسماعيلي أمس الأربعاء.

ويستعد الزمالك، لخوض المباراة الأخيرة له بالدوري المصري الممتاز، أمام غريمه التقليدي الأهلي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز، موسم 2018-2019.