أبرزها التتويج بدوري تاريخي.. حكاية محمد عبد الشافي في 5 سنوات بالدوري السعودي

حصل نادي الزمالك رسميًا علي توقيع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الأهلي السعودي، ولاعب اقلعة البيضاء السابق، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أهلي جدة.

رحل صاحب الـ 34 عامًا، إلي الأهلي السعودي على سبيل الإعارة في أكتوبر 2014، قبل شرائه نهائيًا بعدما أثبت جدارته مع الفريق، وتخللت فترة احترافه بالأهلي إعارته لصفوف نادي الفتح عام 2018.

وبعد عودة "عبد الشافي" إلى جدران القلعة البيضاء من جديد، يقدم الوطن سبورت خلال التقرير التالي، كل ما قدمه اللاعب خلال 5 سنوات قضاها في الدوري السعودي.

المشاركات مع الأهلي

خاض محمد عبد الشافي 113 مباراة يقميص فريق أهلي جدة السعودي، بواقع 9930 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، وصنع 10 أهداف، وحصل على 5 إنذارات.

الدوري السعودي: 74 مباراة، بواقع دقيقة 6456 لعب، صنع 8 أهداف.

دوري أبطال آسيا: 20 مباراة، بواقع 1719 دقيقة لعب، صنع هدفين.

كأس خادم الحرمين: 11 مباراة، بواقع 1005 دقيقة لعب.

كأس ولي العهد: 7 مباريات، بواقع 630 دقيقة لعب.

كأس السوبر السعودي: مباراة وحيدة بواقع 120 دقيقة لعب.

المشاركات مع الفتح

خاض "عبد الشافي" فترة اعارة ضمن صفوف فريق الفتح السعودي عام 2018، وشارك معه في 10 مباريات (877 دقيقة لعب)، صنع 3 أهداف، وحصل على إنذارين، ولم يسجل أي أهداف.

الدوري السعودي: 9 مباريات، بواقع 810 دقيقة لعب، صنع 3 أهداف.

كأس خادم الحرمين: مباراة وحيدة، بواقع 67 دقيقة لعب.

البطولات

حقق محمد عبد الشافي، 4 ألقاب كانت جميعها رفقة نادي الأهلي، بواقع لقب كأس ولي العهد موسم 2014-2015، ولقب الدوري السعودي 2015-2016 بعد غياب دام لـ 32 عامًا على حساب غريمه الهلال قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة وقتها، بالاضافة لكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي موسم 2016.

ويُعد "عبد الشافي" هو أكثر محترف مصري في تاريخ الدوري السعودي حصولًا على البطولات، بعد قائمة ضمت 26 لاعبًا مصريًا محترفًا في السعودية، والتي جاء أبرزهم كالتالي:

أشرف قاسم (الهلال)، رضا سيكا (أهلي جدة)، عماد النحاس (النصر)، إسلام الشاطر (اتحاد جدة)، محمد بركات (أهلي جدة)، عصام الحضري (التعاون)، حسام غالي (النصر)، محمود عبد المنعم كهربا (أهلي جدة)، عماد متعب (اتحاد جدة)، شيكابالا (الرائد)، مؤمن زكريا (أهلي جدة)، حسني عبد ربه (اتحاد جدة، النصر).