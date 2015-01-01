ماذا يحدث للأهلي عندما يلعب أمام الزمالك بعد حسم لقب الدوري في آخر 3 مواسم؟

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غدا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

ورغم أن الأهلي حسم لقب الدوري رسميا من الجولة الماضية بعد انتصاره على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، إلا أن مباراة القمة تظل محل اهتمام كل عشاق الكرة في مصر والوطن العربي باعتبارها أحد أقوى الديربيات في الشرق الأوسط والعالم.

ويسعى الأهلي خلال المباراة لتأكيد أحقيته في الفوز بالدوري بالانتصار على الغريم التقليدي الزمالك، حيث أن الفوز في مباراة القمة يعد بطولة في حد ذاتها للاعبي وجماهير المارد الأحمر.

فيما يأمل الزمالك في إفساد فرحة الأهلي في الفوز بالدوري، بالإضافة إلى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كان خلاله الفارس الأبيض الأقرب لتحقيقه.

ويعد مباراة القمة 118 هي الرابعة التي تأتي بلا فائدة وأهمية في مشوار الفريقين بالدوري، في ظل حسم المارد الأحمر للبطولة مسبقا، وهو ما يستعرضه لكم الوطن سبورت عن نتائج الفريقين في المواجهات الثلاث الماضية والتي كانت دون تأثير على موقف الفريقين من حسم لقب الدوري.

موسم 2015-2016

دخل الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الختامية من موسم 2015-2016 وهو ضامنا الفوز بلقب الدوري المصري، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل السلبي لينهي المارد الأحمر البطولة برصيد 76 نقطة متفوقًا بفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني بـ69 نقطة.

موسم 2016-2017

عاد الأهلي مجددا لحسم لقب الدوري المصري قبل لقاء القمة في نهاية البطولة، حينما كدا يقود المارد الأحمر حسام البدري، فيما كان يدرب الزمالك المدرب البرنغالي أوجوستو إيناسيو، واستطاع حينها الأهلي الفوز بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وجونيور أجايي.

وتوج الأهلي بلقب موسم 2016-2017 بـ84 نقطة في صدارة الترتيب، فيما جاء مصر المقاصة في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، ثم أتى الزمالك ثالثا برصيد بـ66 نقطة.

موسم 2017-2018

حسم الأهلي اللقب للعام الثالث على التوالي قبل مباراة القمة في نهاية الدوري المصري، واستطاع رفاق حسام البدري حسم البطولة بفارق 27 نقطة كاملة عن الزمالك والذي حل في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

ورغم فارق النقاط الكبير بين الأهلي والزمالك، إلا أن الفارس الأبيض نجح في إفساد فرحة الأهلاوية بلقب الدوري بعد الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي سجل كل من أيمن حفني وكاسونجو هدفي الأبيض، فيما أحرز وليد سليمان هدف المارد الأحمر.