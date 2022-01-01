ملخص صفقات الثلاثاء.. عواد في الزمالك ومتولي في الأهلي.. وتركي يجتمع بـ"بيدرو"

شهد أمس الثلاثاء العديد من الصفقات المدوية التي نجح قطبي الكرة المصرية في التعاقد معها، لتدعيم الخطوط وسد الثغرات التي عانى منها الفريقين في الموسم الماضي.

ويسعى كل من الأهلي والزمالك لتدعيم خطوطه بعدد من الصفقات القوية استعدادا للموسم الجديد، والمنافسة على البطولات المتبقية.

ومازال أمام كل من الأهلي والزمالك بطولتي كأس مصر والسوبر المصري ينافسان عليهما، فضلا عن كأس السوبر الأفريقي الذي يشارك فيه الأبيض، نظرا لفوزه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض "الوطن سبورت" أبرز الصفقات التي حسمها القطبين أمس الثلاثاء:

1- محمد عواد

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع الحارس مع محمد عواد قادما من نادي الإسماعيلي مقابل 30 مليون جنيه، ولاعبين من القلعة البيضاء.

جاء ذلك التعاقد بعد جلسة مسؤولي الزمالك مع الإسماعيلي والتفاوض من أجل الحارس، والذي تمسك باللعب لنادي الزمالك.

2- محمود متولي

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن تعاقد الفريق مع المدافع محمود متولي، لمدة 5 مواسم.

وكان اللاعب قد أجرى الكشف الطبي في أحد المستشفيات القريبة من النادي تمهيدا للتعاقد معه، وتعاقد الأهلي معه، لدعم خط دفاعه قبل الموسم الجديد.

3- محمد أوناجم

واتفق نادي الزمالك مع المغربي محمد أوناجم نجم نادي الوداد، إلى الانتقال لصفوف القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل التعاقد خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء.

4- محمد مجدي أفشة

وأنهى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب نادي بيراميدز تفاصيل تعاقده مع النادي الأهلي تمهيدا للانتقال إلى الفريق بدءا من الموسم القادم لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن قيمة الصفقة كاملة 30 مليون جنيه، حيث أرسل المسؤولين بالنادي 12 مليون جنيه مقدم تعاقد وفي انتظار إنهاء التوقيع بين الناديين.

5- تركي آل الشيخ يجتمع بالمدرب المرشح للزمالك

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق صورة مع البرتغالي بيدرو مدرب نادي التعاون السعودي السابق، مشيرا إلى أن هناك مشروع هام جدا بين الطرفين.

وكان المدير الفني البرتغالي قد دخل دائرة اهتمامات نادي الزمالك لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل خالد جلال المدير الفني السابق للأبيض.