بعد شراء تركي آل الشيخ للنادي.. 5 معلومات عن ألميريا الإسباني

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق عن شراءه لنادي ألميريا الإسباني ليصبح المالك الجديد للفريق بقيمة 27 مليون يورو شاملة تسديد كافة الديون عن النادي.

ووفقا للعديد من التقارير الصحفية أن قيمة الشراء ستصل إلى 200 مليون يورو بعد تسديده للديون الموجودة على النادي الإسباني، سواء كانت للاتحاد وبعض لاعبي الفريق الذين فضلوا الرحيل بسبب المستحقات.

وبدأ "آل الشيخ" بالفعل بالعمل على النادي حيث تواصل مع بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون السعودي في الوقت الحالي لتولي تدريب الفريق، كما أعلن عن تولي محمد العاصي منصب المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

وتستعرض "الوطن سبورت"، أبرز المعلومات عن نادي ألميريا الذي اشتراه تركي آل الشيخ.

معلومات عن نادي ألميريا الإسباني

1- نادي ألميريا الإسباني هو أحد أندية الدرجة الأولى بإسبانيا، وصعد إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2012-2013

2- تأسس النادي عام في 28 يونيو 2001 وذلك بعد دمج نادي ألميريا الرياضي، مع نادي مجموعة ديبورتيفو آلمريا.

3- يخوض الفريق الإسباني مبارياته على ملعب مديترنيانو والذي تم افتتاحه عام 2004، ويتسع لحوالي 20 ألف متفرج.

4- المدير الفني للفريق في الوقت الحالي هو ستيبان نافارو، والذي خاض مع الفريق 38 لقاء، فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 25.

5- يعتبر المهاجم روبن انري جارسيا هو أغلى لاعب في الفريق، وتبلغ قيمته التسويقية 270 ألف يورو