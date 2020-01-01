مؤمن زكريا يبحث عن "النهاية" في الأهلي.. وكهربا ينتظر بطاقة مؤقتة

تترقب جماهير القلعة الحمراء الموقف النهائي لأزمة مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد استبعاده من القائمة الأفريقية للفريق ليواصل اللاعب الخروج من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

استبعاد مؤمن زكريا تبعه تغريدة مثيرة للجدل للاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليبقى مصير استمراره مع القلعة الحمراء غامضا قبل غلق باب القيد المحلي.

جدير بالذكر أن مصادر مُطلعة، كشفت عن تلقي مؤمن زكريا أكثر من 5 عروض من أندية الدوري في الساعات الأخيرة، عقب غضب اللاعب بشدة من استبعاده من القائمة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، موضحة، أن هناك محاولات من أندية الإنتاج الحربي وسموحة لجس نبض اللاعب للانتقال إلى أحدهما على سبيل الإعارة في الموسم الجديد، خاصة وأن الثنائي مختار مختار المدير الفني للإنتاج، وحسام حسن المدير الفني لسموحة، يثقان بشدة في إمكانيات اللاعب عندما كان يلعب تحت قيادتهما من قبل في الإنتاج تحت قيادة مختا مختار، وحسام حسن في المصري البورسعيدي على الترتيب.

وكان مؤمن زكريا نقل غضبه من تجاهل مارتن لاسارتي، المدير الفنى للفريق له، وعدم معاملته بطريقة جيدة مثل بقية اللاعبين، خاصة المصابين، إلى إدارة الأهلي، موضحاً أنه لم يشكُ في وقت سابق لمدير الكرة من عدم قيده أفريقياً، وكل ما طلبه الاهتمام بإصابته، وهو الأمر الذى لم يشعر به من المدير الفني، رغم تواصل لاسارتي الدائم مع المصابين، وكذلك مع اللاعبين الذين تم اتخاذ قرارا بإعارتهم الموسم المقبل، على حد قوله.

كهربا أزمة تبحث عن نهاية في الزمالك

حالة الجدل التي يثيرها مؤمن زكريا مع الأهلي تأتي بالتزامن مع أزمة محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك وسفره إلى البرتغال للانضمام لنادي آفيش، رغم استمرار قيده مع النادي الأبيض وقيده بالقائمة الأفريقية للفريق الأبيض حتى يضمن حفظ حقوقه وهو ما يجعل المحكمة الرياضية الدولية ستفصل في الأزمة بين الطرفين، وينتظر اللاعب صدور بطاقة مؤقتة يتمكن من خلالها من لعب المباريات مع فريقه الجديد، وبذلك يكون كهربا ومؤمن زكريا أبطال أزمات في الفريقين الكبيرين ويترقب الجميع مشهد النهاية لتلك المشكلات.