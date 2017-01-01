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بداية نارية.. صلاح يسجل للمرة الثالثة على التوالي في الافتتاح ونورويتش الضحية رقم 21

10:57 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
كتب: محمد السيسي
بداية نارية.. صلاح يسجل للمرة الثالثة على التوالي في الافتتاح ونورويتش الضحية رقم 21

محمد صلاح

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افتتح الدولي محمد صلاح، صانع ألعاب وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، أهداف الريدز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019-2020، بعدما سجل الهدف الثاني في شباك نورويتش، اليوم، على ملعب أنفيلد، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، لتكون ثالث مباراة افتتاحية على التوالي يسجل خلالها مو، بقميص الريز، يصبح أول لاعب عربي وإفريقي، يحقق هذا الإنجاز.

وجاء هدف الفرعون المصري في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة ثنائية مع فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ليضعها مو بيسراه على يمين كرول حارس نورويتش.

    

وكان صلاح قد افتتح أهداف ليفربول العام الماضي 2018/2019 في البريميرليج أيضًا، عندما سجل في شباك وست هام.

ويعتبر هذا الموسم هو الثالث على التوالي الذي يسجل فيه صلاح خلال المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل في موسم 2017/2018 هدفًا في شباك كريستال بالاس.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن نورويتش بات الفريق رقم 21 الذي يسجل فيه صلاح، من أصل 23 فريقًا إنجليزيًا واجههم حتى الآن، بينما فشل في هز شباك مانشستر يونايتد وسوانزي.

وكان صلاح قد حصل العام الماضي على لقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدف، بالتساوي مع زميله ساديو ماني، وأوباميانج مهاجم آرسنال، والموسم قبل الماضي، كان قد انفرد باللقب بعد إحرازه 32 هدف.

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